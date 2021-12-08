Haftasonu yaşanan yüzde 17'lik büyük çöküşün ardından Bitcoin henüz yaralarını saramadı. Bitcoin cumartesi günü 45.000 doların altına inerken dün 52.000 doları zorladı ancak bu seviyeyi aşamadı.

Bugün ise Bitcoin yeniden 50.000 doların altını gördü. TSİ 15.00 itibarıyla Bitcoin son 24 saatte yüzde 4.2 değer kaybederek 49.350 dolara geriledi.

Ethereum yüzde 3'lük düşüşle 4.230 dolara düştü.

Bitcoin'de şimdi bu düşüşün tepki alımlarına yol açıp açmayacağı takip ediliyor.