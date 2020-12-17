ABD'de ekonomik toparlanmayı desteklemek amacıyla hazırlanan teşvik paketine ilişkin görüşmelerin yeniden başlamasının yarattığı genel iyimserlik, kripto para birimlerine alımları da tetikledi. Başta ABD'dekiler olmak üzere, şirketler ve genel olarak geleneksel yatırımcıların, Bitcoin'i alternatif yatırım aracı olarak görmeye başlamaları, kripto piyasalarında alımları artırdı.
Gelişmelerle Bitcoin yüzde 12.92 artışla 21,808.78 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 18.21'i buldu. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 404.22 milyar dolara yükseldi.
Binance CEO'su Changpeng Zhao, gelişmeleri, "Kripto para birimlerinin uzun vadeli gücüne inananlar için yüreklendirici" diye nitelendirdi.
Tüm kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 18 birimin değeri düşerken, düşenlerden bir tanesi de ilk 10 birimin arasındaydı.
Kripto para piyasalarında toplam hacim, son 24 saatte yaklaşık 62 milyar dolarlık artışla 624 milyar dolara, 24 saatlik işlem hacmi de yaklaşık 93 milyar dolarlık artışla 202 milyar dolara yükseldi.
Toplam 8,037 kripto para biriminin işlem gördüğü 34,179 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 64.8'ini Bitcoin oluşturuyordu.
En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:
1.Bitcoin yüzde 12.92 artışla 21,808.78 dolar,
2.Ethereum yüzde 9.30 artışla 637.60 dolar,
3.XRP yüzde 25.53 artışla 0.55 dolar,
4.Tether yüzde 0.42 düşüşle 0.99 dolar,
5.Litecoin yüzde 15.01 artışla 91.53 dolar,
6.Bitcoin Cash yüzde 8.38 artışla 308.70 dolar,
7.Chainlink yüzde 8.22 artışla 13.41 dolar,
8.Cardano yüzde 9.75 artışla 0.16 dolar,
9.Polkadot yüzde 3.40 artışla 5.33 dolar,
10.Binance Coin yüzde 4.52 artışla 30.54 dolardan işlem görüyordu.
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