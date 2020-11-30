Bitcoin, son 24 saatte yüzde 3.93 artışla 18,570.77 dolara yükseldi ve haftalık kazancı yüzde 0.85 oldu; birimin toplam piyasa hacmi de 343.08 milyar dolara çıktı.

Bitcoin'in 17,000 dolarlık değerinin dahi yılın başına göne yüzde 130'dan çok artışı yansıttığına dikkat çeken analistlere göre, birimin toparlanmasındaki ivmeyi Mart ayındaki sert düşüşün ardıntan gelen setiz aylık dönemi oluşturduğuna dikkat çekiyorlar. Aynı dönemde altının yüzde 20 ve S&P500 Endeksi'nin ise yüzde 15 dolayında yükseldiğine işaret eden analistler arasında, Bitcoin'in güvenli liman altının yerini almakta olduğunu savunanlar da bulunuyor.

Gelen alımlarla son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden yalnızca 15 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimden bir tanesi düşenler arasındaydı.

Kripto para piyasalarında toplam hacim de, geçen hafta başında yükseldiği 565 milyar dolarlık üç yılın zirvesinden, hafta ortasımda 511 milyar dolara kadar geriledikten sonra, aralıksız yükselişle 553.48 milyar dolara döndü.

Kripto piyasalarında 24 saatlik işlem hacmi de, artan satışların etkisiyle hafta sonuna doğru 264.09 milyar dolara kadar yükseldikten sonra, 159 milyar dolara kadar geriledi.

Toplam 7,810 kripto para biriminin işlem gördüğü 33,516 piyasadaki toplam piyasa hacminin Syüzde 61.9'unu Bitcoin oluşturuyordu.

KRİPTO PARALAR NE KADAR?

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

1.Bitcoin yüzde 3.93 artışla 18,570.77 dolar,

2.Ethereum yüzde 8.04 artışla 585.74 dolar,

3.XRP yüzde 2.07 artışla 0.62 dolar,

4.Tether yüzde 0.19 düşüşle 0.99 dolar,

5.Chainlink yüzde 14.01 artışla 13.99 dolar,

6.Bitcoin Cash yüzde 5.32 artışla 291.74 dolar,

7.Litecoin yüzde 6.85 artışla 79.45 dolar,

8.Cardano yüzde 4.04 artışla 0.16 dolar,

9.Polkadot yüzde 5.62 artışla 5.22 dolar,

10.Binance Coin yüzde 3.20 artışla 30.14 dolardan işlem görüyordu.