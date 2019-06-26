Piyasa değeri olarak dünyanın en büyük kripto parası olan Bitcoin son haftalardaki hızlı yükselişini bugün de sürdürüyor. Haftasonu 15 ay sonra ilk kez 11 bin dolar seviyesini aşan Bitcoin bugün itibarıyla 17 ay sonra ilk kez 12 bin dolar seviyesini aştı. TSİ saat 9.00 itibarıyla dolar karşısında günlük yüzde 11.1 yükselerek 12 bin 612 doları gördü. Bitcoin işlemlerinin günlük hacmi de 30.5 milyar dolara yükseldi. Bitcoin'de en son 12 bin dolar seviyesi görüldüğünde günlük işlem hacmi 13-14 milyar dolar seviyesindeydi. Son yükselişle beraber Bitcoin dolar karşısında 2019 genelinde yüzde 240 yükselmiş oldu.

Bugünkü artışı tetikleyecek özel bir haber akışı olmasa da Facebook'un kripto para birimi Libra'yı tanıtması yatırımcının bu piyasaya güvenini tazelerken özellikle Avrupa ülkelerinin tahvillerinin getirilerinin eksiye düşmesi yatırımcıları alternatif araçlara yöneltiyor.

'50 BİN DOLAR GÜNDEME GELİR'

Son haftalarda yaşanan yükselişi değerlendiren ThinkMarket Baş Analisti Naeem Aslam, ABD'de Fox Business kanalına yaptığı değerlendirmede bir sonraki 'boğa' yükselişiyle Bitcoin'in 60 ila 100 bin dolar arasında bir bölgeye kadar yükselebileceğini ifade etti. Aslam şu anda takip edilmesi gereken seviyenin 20 bin dolar olduğunu vurgulayarak bu seviye aşılırsa 50 bin doların gündeme gelebileceğini savundu. Bitcoin Aralık 2017'de 19 bin 891 dolarla tarihi zirvesine ulaşmıştı. Yani 20 bin dolara ulaşırsa rekor bir düzeye yükselmiş olacak

ALTINLA BERABER YÜKSELDİ

Aslam bunun yanında yatırımcının Bitcoin'i dijital altın olarak gördüğünü bu sebeple dünyada risklerin arttığı dönemde değerinin yükseldiğini ifade etti. ABD-Çin ticaret savaşı sebebiyle son 2 ayda borsalarda bir güvensizlik rüzgarı eserken altın ve Bitcoin fiyatlarında hızlı yükselişler yaşandığına dikkat çekti. Analistler bunun yanında Bitcoin'in ödeme aracı olarak son dönemde artan sayıda şirket tarafından kabul edilmeye başlamasının yükselişi desteklediğine dikkat çekiyor. Söz konusu şirketler arasında Expedia, Microsoft ve Whole Foods bulunuyor.

KAYBETMEYİ GÖZE ALACAĞINIZ PARAYLA GİRİN

Analistlerin son dönemdeki Bitcoinfiyat tahminleri yatırımcıları olumlu olarak heyecanlandırsa da kripto para piyasasına yatırım yapmadan önce bir durup düşünmek gerekiyor. Daha önce kripto paralarda yüzde 200-300'ü aşan yükselişlerin ardından yüzde 80-90'ları bulan düşüşler yaşanmıştı. Bu sebeple uzmanlar sık sık "Kaybetmeyi göze alacağınız paralarla kripto para piyasasına girmeniz gerekiyor" uyarısında bulunuyor.

'DR KIYAMET' UYARDI AMA DEĞERİ 2 KATINA ÇIKTI

Yatırımcıları Bitcoin'den uzak durmaya çağıranların başında ‘Dr. Kıyamet’ lakabıyla tanınan dünyaca ünlü ekonomist Nouriel Roubini geliyor. Roubini yaklaşık 2 ay önce Bitcoin 6000 dolar seviyesini aştığında “Bitcoin tüm balonların babası ve annesidir” ifadelerini kullanmıştı. Roubini Bitcoin’in ‘nokta com’ ve 1620’lardaki ‘lale’ balonundan çok daha büyük bir balon olduğunu ve çöküşünün de çok daha hızlı ve büyük olacağını iddia etti. Ekonomistin bu açıklamasının ardından bugüne kadar Bitcoin dolar karşısında yüzde 100'ün üzerinde değerlendi. Roubini özellikler son 2 yıldır Twitter hesabı üzerinden belli aralıklarla kripto paralara yatırım yapılmaması yönünde uyarılarda bulunuyor.