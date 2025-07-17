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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bir saatte 81 uçak havalandı - İş-Yaşam Haberleri

        Bir saatte 81 uçak havalandı

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2 Temmuz Tarihinde, Üçlü Pist Operasyonu kapsamında bir saatte 81 kalkış gerçekleştirerek rekor kırdıklarını bildirdi. Bakan Uraloğlu, "Kalkış taksi süresini 15 dakikaya, iniş taksi süresini 12 dakikaya indirmeyi hedefliyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2025 - 13:06 Güncelleme: 17.07.2025 - 13:06
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        Bir saatte 81 uçak havalandı
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nda 17 Nisan 2025 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan ve eş zamanlı olarak üç uçağın iniş veya kalkış yapmasına olanak sağlayan Üçlü Pist Operasyonu kapsamındaki kazanımları değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, “2 Temmuz Tarihinde, Üçlü Pist Operasyonu kapsamında bir saatte 81 kalkış gerçekleştirerek rekor kırdık. Üçlü Pist Operasyonu ile hem verimlilikte artış sağladık hem de çevresel kazanımlar elde ettik.” ifadelerini kullandı.

        Operasyonları 17 Nisan tarihinden bu yana meteorolojik koşulların elverişli olduğu günlerde 06.00-09.00 saatleri arasında kalkış, 09.00-12.00 /22.00-00.00 saatleri arasında ise iniş olarak yürüttüklerini kaydeden Bakan Uraloğlu, “Üçlü Pist Operasyonu kapsamında gerçekleştirdiğimiz hava sahası dizaynı değişiklikleri sayesinde, uçuşların hem yaklaşma hem de yer hareketleri açısından daha verimli bir şekilde yönetilmesini sağladık.” şeklinde konuştu.

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        Söz konusu hava sahası tasarımı sayesinde uçakların daha az manevra ile doğrudan yaklaşma ve kalkış gerçekleştirebilecek şekilde yönlendirildiğini dile getiren Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

        “Bu durum özellikle düşük irtifa seviyelerinde uçuş süresini kısaltarak emisyonların en yoğun olduğu bu safhada doğrudan bir azaltım etkisi yaratıyor. 2023-2024 yılı ortalamasına göre bu yıl, uçakların kalkış öncesi kapıdan pist başına varışına kadar geçen süre olan kalkış taksi süresini (taxi-out) 16 dakikadan 15 dakikaya düşürmeyi, iniş sonrası pistten terminale ulaşım süresi olan iniş taksi süresi (taxi-in) 13,8 dakikadan 12 dakikaya, iniş trafiklerinin ortalama uçuş süresini ise yaklaşık 4 dakika azaltmayı hedefliyoruz. Bu sayede uçak başına kalkış taksi süresinden 80 kilogram, iniş taksi süresinden 60 kilogram ve bekleme süresinden ise 300 kilogram yakıt tasarrufu sağlayacağız.”

        Bakan Uraloğlu ayrıca, söz konusu sürelerdeki kısalmalar ile çevreye zararlı karbondioksit salınımını ise uçak başına kalkış taksi süresinden 0,25 ton, iniş taksi süresinden 0,18 ton ve bekleme süresinden ise 0,9 ton azaltmayı hedeflediklerini de kaydetti.

        GÜRÜLTÜDE YÜZDE 20 AZALMA SAĞLANABİLECEK

        Bakan Uraloğlu, gürültü kirliliği açısından da önemli kazanımlar elde edildiğini belirterek “Önceki çiftli operasyon yapısında, uçakların havadaki bekleme süreleri hem karbondioksit salımını hem de gürültü seviyesini artırmaktaydı. Yeni hava sahası tasarımı ve Üçlü Pist Operasyonu sayesinde havadaki ortalama bekleme süresi yüzde 30 azaldı. Bu da uçakların motor çalıştırma süresine bağlı olarak gürültü üretim süresini de doğrudan azalttı. Gece saatlerindeki yaklaşma süresinin ortalama 3 dakika kısalabilecek olması, özellikle gece sessizliğine duyarlı bölgelerde yüzde 20’ye varan daha az gürültü anlamına geliyor. Ortalama olarak uçuş başına 1,2 A-ağırlıklı desibel düşüş ölçüldü. Bu ölçüm, sesin insan kulağının duyarlılığına göre değerlendirilmesini sağlayan standart birimle yapılıyor.” açıklamasında bulundu.

        İstanbul Havalimanı’nı hem hava trafiği hem de çevresel sürdürülebilirlik açısından dünyanın en ileri havalimanlarından biri hâline getirme yolunda emin adımlarla ilerlediklerini kaydeden Bakan Uraloğlu, “İstanbul Havalimanı, artan yoğun yolcu ve kargo trafiğini artık daha verimli bir şekilde yönetebilecek kapasiteye ulaştı. Üçlü Pist Operasyonu, İstanbul Havalimanı’nda yıllık 200 milyon yolcu hedefine ulaşma yolculuğumuzda önemli bir adımı temsil ediyor.” dedi.

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