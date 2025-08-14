Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Binnur Kaya ve Mert Fırat Açık İlişki oyunuyla ilk kez sahnede

        Binnur Kaya ve Mert Fırat Açık İlişki oyunuyla ilk kez sahnede

        Binnur Kaya ve Mert Fırat gibi iki önemli ismi ilk kez tiyatro sahnesinde buluşturmaya hazırlanan DasDas, 5 Eylül Cuma akşamı prömiyerini yapacak 'Açık İlişki' oyunuyla tiyatro sezonunu açacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2025 - 11:59 Güncelleme: 14.08.2025 - 11:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Binnur Kaya ve Mert Fırat Açık İlişki oyunuyla ilk kez sahnede
        ABONE OL
        ABONE OL

        DasDas, DarioFo'nun ünlü 'Açık Aile' adlı oyunundan uyarlanan 'Açık İlişki'yle yeni tiyatro sezonuna hızlı bir giriş yapacak.

        5 Eylül Cuma günü ilk kez tiyatroseverlerin karşısına çıkacak oyun için Binnur Kaya ve Mert Fırat tiyatro sahnesinde buluşurken iki isim aynı zamanda oyunun uyarlamasını, yönetmenliğini ve tasarımını da beraber üstleniyor.

        Dario Fo ve Franca Rame ikilisinin eşsiz kadın oyunları serisinden biri olan 'Açık Aile'den uyarlanan 'Açık İlişki'de evlilik kurumundaki kadın-erkek eşitsizliği, cinsiyet rolleri, ilişkilerde yaşanan çifte standartlar alaycı ve eğlenceli bir dille eleştiriliyor.

        Açık evlilik kavramı üstünden ilerleyen oyunun müziklerini Persenk yaparken dekor ve ışık tasarımında da Cem Yılmazer'in imzası bulunuyor. Dario Fo ve eşi Franca Rame tarafından 1983 yılında yazılmış bir komedi-satira olan oyunun Türkçe çevrisi ise usta isim Füsun Demirel'e ait.

        REKLAM

        AÇIK İLİŞKİ

        KÜNYE:

        YAZAN: DARIO FO, FRANCA RAME

        ÇEVİREN: FÜSUN DEMİREL

        UYARLAYAN/ YÖNETEN / TASARIM: BİNNUR KAYA, MERT FIRAT

        REJİ ASİSTANLARI: DUYGU GÜRLER, ELİF MANDAN

        MÜZİK: PERSENK

        DEKOR VE IŞIK TASARIM: CEM YILMAZER

        OYUNCULAR: BİNNUR KAYA, MERT FIRAT

        ÖNERİLEN VİDEO
        #binnur kaya
        #Mert Fırat
        #Açık İlişki
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TCMB yeni enflasyon tahminlerini açıkladı
        TCMB yeni enflasyon tahminlerini açıkladı
        UKOME'den Martı'ya ret!
        UKOME'den Martı'ya ret!
        Dünyada şiddet tırmanıyor: Çatışmalar 70 yılın zirvesinde
        Dünyada şiddet tırmanıyor: Çatışmalar 70 yılın zirvesinde
        Yargıtay'dan emsal karar: Tazminat talebi ölümle düşmez
        Yargıtay'dan emsal karar: Tazminat talebi ölümle düşmez
        İki kentteki orman yangınında ikinci gün!
        İki kentteki orman yangınında ikinci gün!
        Fenerbahçe'den Ada çıkarması!
        Fenerbahçe'den Ada çıkarması!
        Mısır'dan İsrail'e "Hamas'sız Gazze" formülü
        Mısır'dan İsrail'e "Hamas'sız Gazze" formülü
        "Beni vurması için tetikçi arıyor"
        "Beni vurması için tetikçi arıyor"
        Hızı 70 km'yi bulacak... 11 kent için fırtına alarmı!
        Hızı 70 km'yi bulacak... 11 kent için fırtına alarmı!
        Beşiktaş play-off kapısında!
        Beşiktaş play-off kapısında!
        'Süper sahte' ekonomisinin önlenemez yükselişi
        'Süper sahte' ekonomisinin önlenemez yükselişi
        ABD Alaska'yı Rusya'dan nasıl satın aldı?
        ABD Alaska'yı Rusya'dan nasıl satın aldı?
        Bitcoin rekor tazeledi
        Bitcoin rekor tazeledi
        Trump yanıt arıyor: "Putin'de ne değişti?"
        Trump yanıt arıyor: "Putin'de ne değişti?"
        Trump "acil durum" ilan etti: Ulusal Muhafızlar konuşlanıyor
        Trump "acil durum" ilan etti: Ulusal Muhafızlar konuşlanıyor
        Üzerine çocuk düştü
        Üzerine çocuk düştü
        Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
        Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
        Belki de adını hiç duymadığınız 10 ülke!
        Belki de adını hiç duymadığınız 10 ülke!
        Ülke puanında son durum!
        Ülke puanında son durum!
        UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!
        UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!
        Habertürk Anasayfa