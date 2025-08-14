Binnur Kaya ve Mert Fırat Açık İlişki oyunuyla ilk kez sahnede

DasDas, DarioFo'nun ünlü 'Açık Aile' adlı oyunundan uyarlanan 'Açık İlişki'yle yeni tiyatro sezonuna hızlı bir giriş yapacak.

5 Eylül Cuma günü ilk kez tiyatroseverlerin karşısına çıkacak oyun için Binnur Kaya ve Mert Fırat tiyatro sahnesinde buluşurken iki isim aynı zamanda oyunun uyarlamasını, yönetmenliğini ve tasarımını da beraber üstleniyor.

Dario Fo ve Franca Rame ikilisinin eşsiz kadın oyunları serisinden biri olan 'Açık Aile'den uyarlanan 'Açık İlişki'de evlilik kurumundaki kadın-erkek eşitsizliği, cinsiyet rolleri, ilişkilerde yaşanan çifte standartlar alaycı ve eğlenceli bir dille eleştiriliyor.

Açık evlilik kavramı üstünden ilerleyen oyunun müziklerini Persenk yaparken dekor ve ışık tasarımında da Cem Yılmazer'in imzası bulunuyor. Dario Fo ve eşi Franca Rame tarafından 1983 yılında yazılmış bir komedi-satira olan oyunun Türkçe çevrisi ise usta isim Füsun Demirel'e ait.

AÇIK İLİŞKİ

KÜNYE:

YAZAN: DARIO FO, FRANCA RAME

ÇEVİREN: FÜSUN DEMİREL

UYARLAYAN/ YÖNETEN / TASARIM: BİNNUR KAYA, MERT FIRAT

REJİ ASİSTANLARI: DUYGU GÜRLER, ELİF MANDAN MÜZİK: PERSENK DEKOR VE IŞIK TASARIM: CEM YILMAZER OYUNCULAR: BİNNUR KAYA, MERT FIRAT