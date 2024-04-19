Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 9.461,24 %-0,67
        DOLAR 32,5968 %0,21
        EURO 34,7809 %0,27
        GRAM ALTIN 2.497,02 %0,50
        FAİZ 45,49 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 29,66 %0,48
        BITCOIN 64.493,00 %1,52
        GBP/TRY 40,6381 %0,15
        EUR/USD 1,0645 %0,02
        BRENT 87,27 %0,18
        ÇEYREK ALTIN 4.082,56 %0,50
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler BİM aktüel ürünler kataloğu: SATIŞTA! 19 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? İşte tam indirimli liste - Merak Edilenler Haberleri

        BİM aktüel ürünler bugün satışta! 19 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

        Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. İhtiyaçları doğrultusunda alışveriş yapacak olan vatandaşlar 19 Nisan BİM aktüel ürünler indirim listesine göz atıyor. Teknolojiden mutfak araç gereçlerine tekstilden oyunculara varıncaya kadar yüzlerce üründe çeşitli indirimler var. İşte 19 Nisan Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2024 - 09:34 Güncelleme: 19.04.2024 - 09:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          BİM aktüel ürünler listesi belli oldu. Bugünden itibaren satışa giren indirimler arasında ışıklı mini scooter, çocuk kulaklığı, ahşap kaykay, basketbol topu yer alıyor.Öte yandan mutfak araç gereçlerinden karnıyarık tenceresi , dekorlu pasta tabağı, kek kalıbı var. Peki 19 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? İşte BİM aktüel kataloğu indirimli tam liste

        • 2

          BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İNDİRİMLERİ BAŞLADI!

          Karnıyarık Tenceresi 22 cm 249 TL

          Dekorlu Pasta Tabağı 20 cm 129 TL

          Kek Kalıbı 24 cm 279 TL

          Bambu Standlı Porselen Fincan Seti 499 TL

          Tuzluk Biberlik Seti 65 TL

        • 3

          Cırt Cırtlı Mahremiyet Eğitimi Kitabı 199 TL

          Mekanik Canavar Kamyonlar 499 TL

          Polis İstasyonu Yol Seti 229 TL

          Kariyer Bebekleri 199 TL

          Ponponlu Jel Kalem 44,50 TL

          Oyuncak Sesli Yazar Kasa 299 TL

          Pelüş Kedi Yastık 229 TL

        • 4

          Tek Bantlı Terlik Erkek 99 TL

          Kalın Taban Tek Bant Terlik Erkek 119 TL

          Kalın Taban İnce Fitilli Terlik Kadın 115 TL

          Tek Bantlı Terlik Kadın 99 TL

          Çapraz Terlik Kadın 109 TL

        • 5
        • 6
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'den İran'a İHA saldırısı!
        İsrail'den İran'a İHA saldırısı!
        7 Ekim'den sonra bölgede neler yaşandı?
        7 Ekim'den sonra bölgede neler yaşandı?
        6 soruda İsrail-İran gerilimi hakkında bilinenler
        6 soruda İsrail-İran gerilimi hakkında bilinenler
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        24 yaşındaki Asya'ya kıymıştı! Koca değil suç makinesi!
        24 yaşındaki Asya'ya kıymıştı! Koca değil suç makinesi!
        Tesla'ya milyonluk ÖTV ayarı
        Tesla'ya milyonluk ÖTV ayarı
        Balyozlu saldırgan! Komşusunun kapısına dayandı, 4 kişiyi rehin aldı
        Balyozlu saldırgan! Komşusunun kapısına dayandı, 4 kişiyi rehin aldı
        En popüler kahveler ve içerikleri!
        En popüler kahveler ve içerikleri!
        Prof. Dr. Görür: Halkıma duyuru! "Tıpkı komedi gibi"
        Prof. Dr. Görür: Halkıma duyuru! "Tıpkı komedi gibi"
        "Oyuncularım stres yaptı"
        "Oyuncularım stres yaptı"
        Üzerinden plastik kelepçe ve makas çıktı! İşte taksici katilinin ifadesi!
        Üzerinden plastik kelepçe ve makas çıktı! İşte taksici katilinin ifadesi!
        Penaltılarda yıkıldık!
        Penaltılarda yıkıldık!
        Yanlışlar zinciri!
        Yanlışlar zinciri!
        Yapay zekanın kötüye kullanımı alarmı!
        Yapay zekanın kötüye kullanımı alarmı!
        Bu bölgelerde sağanak var
        Bu bölgelerde sağanak var
        100 işçiden 16’sı "kıdem" alabiliyor
        100 işçiden 16’sı "kıdem" alabiliyor
        Ne zaman hisse senedi alınır?
        Ne zaman hisse senedi alınır?
        Tanju Özcan'ın eşi belediyeyi protesto etti
        Tanju Özcan'ın eşi belediyeyi protesto etti
        Yılın 12 ayı gürül gürül suyun aktığı şelale kurudu
        Yılın 12 ayı gürül gürül suyun aktığı şelale kurudu
        Filmlerde figüranlık yapmış
        Filmlerde figüranlık yapmış
        Habertürk Anasayfa