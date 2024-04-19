BİM aktüel ürünler listesi belli oldu. Bugünden itibaren satışa giren indirimler arasında ışıklı mini scooter, çocuk kulaklığı, ahşap kaykay, basketbol topu yer alıyor.Öte yandan mutfak araç gereçlerinden karnıyarık tenceresi , dekorlu pasta tabağı, kek kalıbı var. Peki 19 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? İşte BİM aktüel kataloğu indirimli tam liste