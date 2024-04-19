BİM aktüel ürünler bugün satışta! 19 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?
Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. İhtiyaçları doğrultusunda alışveriş yapacak olan vatandaşlar 19 Nisan BİM aktüel ürünler indirim listesine göz atıyor. Teknolojiden mutfak araç gereçlerine tekstilden oyunculara varıncaya kadar yüzlerce üründe çeşitli indirimler var. İşte 19 Nisan Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu...
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BİM aktüel ürünler listesi belli oldu. Bugünden itibaren satışa giren indirimler arasında ışıklı mini scooter, çocuk kulaklığı, ahşap kaykay, basketbol topu yer alıyor.Öte yandan mutfak araç gereçlerinden karnıyarık tenceresi , dekorlu pasta tabağı, kek kalıbı var. Peki 19 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? İşte BİM aktüel kataloğu indirimli tam liste
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BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İNDİRİMLERİ BAŞLADI!
Karnıyarık Tenceresi 22 cm 249 TL
Dekorlu Pasta Tabağı 20 cm 129 TL
Kek Kalıbı 24 cm 279 TL
Bambu Standlı Porselen Fincan Seti 499 TL
Tuzluk Biberlik Seti 65 TL
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Cırt Cırtlı Mahremiyet Eğitimi Kitabı 199 TL
Mekanik Canavar Kamyonlar 499 TL
Polis İstasyonu Yol Seti 229 TL
Kariyer Bebekleri 199 TL
Ponponlu Jel Kalem 44,50 TL
Oyuncak Sesli Yazar Kasa 299 TL
Pelüş Kedi Yastık 229 TL
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Tek Bantlı Terlik Erkek 99 TL
Kalın Taban Tek Bant Terlik Erkek 119 TL
Kalın Taban İnce Fitilli Terlik Kadın 115 TL
Tek Bantlı Terlik Kadın 99 TL
Çapraz Terlik Kadın 109 TL
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