Her ahfta birbirinden kaliteli markaları kampanyalı fiyatlarıyla müşterilerine sunan BİM bu hafta teknolojik ürünler ile raflardaki yerini alacak. BİM 13 Eylül 2019 aktüel ürünler aktaloğunda incelediğimizde buzdolabı, Huawei Y5, Dect Telefon, 32 gb bellek, aspiratör olmak üzere birçok ürünelr BİM'de yerini alacak. İşte, BİM 13 Eylül ürünler aktaloğu...