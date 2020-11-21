Big Bang'de 20 finalist belli oldu

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İTÜ ARI Teknokent’in Kuluçka Merkezi İTÜ Çekirdek’in her yıl desteklediği girişimlerin en iyilerini belirlediği Big Bang Start-up Challenge’ta bu yıl sahneye çıkacak 20 finalist girişim belli oldu.

Üniversitelerin girişimcilik kuluçka merkezleri arasında dünyada ilk 5’te yer alan İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi’nin her yıl düzenlendiği Big Bang Start-up Challenge’ta sahneye çıkacak 20 finalist belli oldu.

Yapılan açıklamaya göre, İTÜ Çekirdek’e bu yıl aralarında Arnavutluk, Azerbaycan, Hindistan, İran, Karadağ, Kosova, Lübnan, Makedonya, Malezya, Nijerya, Pakistan, Romanya, Sırbistan ve Tunus’un da yer aldığı 20 farklı ülkeden ve Türkiye’nin 81 farklı şehrinden binlerce başvuru alındı. Binlerce girişimin arasından sıyrılarak, 3 Aralık’ta Big Bang Start-up Challenge’ın sanal sahnesine çıkacak olan 20 teknoloji girişimi belirlendi.

Bu yıl ‘Rise Together’ mottosuyla yola çıkan ve ilk kez online olarak düzenlenecek olan Big Bang'de, 87 girişim standı online olarak gezilebilecek.

Big Bang’te geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da girişimcilere milyonlarca liralık ödül, nakit ve yatırım ulaştırılması hedefleniyor.

Big Bang’te finale çıkmaya hak kazanan girişimler ise Adlema, Airsqreen, Algae Biodiesel, Archmir, Arvia, Avokadio, Bugbounter, Büyütech, Evecrude, EyeCheckup, Gene-Us Biotechnology, Gordion Game, Hergele, Lumnion, Missafir, Rise, Searover, Spiky.ai, Syntonym, Tospaa olarak açıklandı.