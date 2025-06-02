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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bessent: ABD asla temerrüde düşmeyecek - İş-Yaşam Haberleri

        Bessent: ABD asla temerrüde düşmeyecek

        ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD'nin asla temerrüde düşmeyeceği söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.06.2025 - 08:41 Güncelleme: 02.06.2025 - 08:41
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        "ABD asla temerrüde düşmeyecek"
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        ABD Başkanı Donald Trump’ın Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD kamu maliyesinin durumu konusunda artan endişeleri yatıştırmaya çalışırken, ülkenin temerrüde asla düşmeyeceğini savundu.

        Bloomberg HT'de yer alan habere göre Bessent, Pazar günü CBS News’a verdiği demeçte, ABD’nin “uyarı çizgisinde” olduğunu ancak nakit sıkıntısına girmeyeceğini ve yasal borçlanma limiti olan “borç tavanı” sınırına yaklaşmasına rağmen temerrüde düşmeyeceğini söyledi.

        Bessent, “Şunu söyleyebilirim ki, Amerika Birleşik Devletleri asla borcunu ödememezlik etmez. Bu asla olmayacak. Uyarı çizgisindeyiz ama o duvara çarpmayacağız” dedi.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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