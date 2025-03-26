Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi Yasin Kol!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 29. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre; 29 Mart Cumartesi günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Yasin Kol düdük çalacak.

Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) ile belirlenen 29. haftanın hakemleri şu şekilde:

28 Mart Cuma:

16.00 Bellona Kayserispor-Atakaş Hatayspor: Batuhan Kolak

16.00 Onvo Antalyaspor-Corendon Alanyaspor: Burak Pakkan

20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK: Oğuzhan Çakır

20.30 Sipay Bodrum FK-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

29 Mart Cumartesi:

13.30 Net Global Sivasspor-Adana Demirspor: Ozan Ergün

16.00 Reeder Samsunspor-Kasımpaşa: Zorbay Küçük

16.00 Trabzonspor-Göztepe: Ali Şansalan

20.30 Beşiktaş-Galatasaray: Yasin Kol

31 Mart Pazartesi:

20.00 ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir: Arda Kardeşler

TFF yönetimi, milli maçlar öncesinde yaptığı toplantıda yabancı hakem konusunu da görüşürken, başkan İbrahim Hacıosmanoğlu dışında diğer yönetim kurulu üyeleri ikiye bölünmüş durumdaydı. Bir kısmı yerli, diğer bir kısmı ise yabancı hakem demişti. Yönetim kurulunda oyların eşit çıktığı bilgisi mevcuttu.

Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun "Şimdi bir kez daha yabancı kararı alırsak bu taleplerin önüne geçemeyiz" düşüncesinde olduğu ve bu nedenle derbiye yerli hakem atandığı belirtildi.

Beşiktaş, Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakeminin yabancı olması yönünde TFF'ye resmi başvuruda bulunmuştu. Önceki gün de kulübün sitesinden yapılan açıklamada bu çağrı tekrarlanırken, TFF'ye "Adaletsizliğin altına imza atmayın" şeklinde mesaj verilmişti.