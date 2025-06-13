Benzine zam geldi

Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, benzine zam olarak yansıdı.

Benzinin litresine bugün itibarıyla geçerli olmak üzere 1 lira 46 kuruş zam geldi. Zam ile birlikte Antalya, Diyarbakır gibi bazı şehirlerde benzinin litresi 50 TL'yi aştı.

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin litre fiyatı: 48.39 TL

Motorin litre fiyatı: 46.23 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 49.08 TL

Motorin litre fiyatı: 47.10 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 49.41 TL

Motorin litre fiyatı: 47.43 TL

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Adana

Benzin litre fiyatı: 49.94 TL

Motorin litre fiyatı: 47.96 TL

Trabzon

Benzin litre fiyatı: 49.86 TL

Motorin litre fiyatı: 47.86 TL

Diyarbakır

Benzin litre fiyatı: 50.40 TL

Motorin litre fiyatı: 48.44 TL

Antalya

Benzin litre fiyatı: 50.23 TL

Motorin litre fiyatı: 48.22 TL

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