Benzine zam geldi

Benzin fiyatlarına zam
Benzinin litre fiyatına ortalama 1 lira 46 kuruş zam geldi. Fiyatlar bugün itibarıyla tabelaya yansıdı
Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, benzine zam olarak yansıdı.
Benzinin litresine bugün itibarıyla geçerli olmak üzere 1 lira 46 kuruş zam geldi. Zam ile birlikte Antalya, Diyarbakır gibi bazı şehirlerde benzinin litresi 50 TL'yi aştı.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin litre fiyatı: 48.39 TL
Motorin litre fiyatı: 46.23 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 49.08 TL
Motorin litre fiyatı: 47.10 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 49.41 TL
Motorin litre fiyatı: 47.43 TL
Adana
Benzin litre fiyatı: 49.94 TL
Motorin litre fiyatı: 47.96 TL
Trabzon
Benzin litre fiyatı: 49.86 TL
Motorin litre fiyatı: 47.86 TL
Diyarbakır
Benzin litre fiyatı: 50.40 TL
Motorin litre fiyatı: 48.44 TL
Antalya
Benzin litre fiyatı: 50.23 TL
Motorin litre fiyatı: 48.22 TL
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