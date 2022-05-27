"BİRAZ TEYZELİK YAPMAK İSTİYORUM"

Film projesinden de bahseden ünlü oyuncu, "Dijital bir platforma film çektik. Reklam çekimi yaptık, dergi çekimi yaptık. Ablamın doğumunu bekliyorum. Bir türlü gelmedi o süreç. Ben de bu süreçte proje yapmak istemiyorum, biraz teyzelik yapmak istiyorum." dedi.

Tatil planlarıyla alakalı da konuşan Soral, "Sadece haziran ayının başında bir tatilim olacak. Sonrasında da yeğenim ile ilgileneceğim." ifadelerini kullandı.