Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Bensu Soral: Hakan (Baş) asla kıyafetlerime karışmaz! - Magazin Haberleri

Bensu Soral: Hakan asla kıyafetlerime karışmaz!

Önceki gün bir davette objektiflere yansıyan Bensu Soral, eşi Hakan Baş'ın kıyafetlerine karışıp, karışmadığı yönündeki sorulara yanıt verdi. Ünlü oyuncu, "Asla karışmaz. Zaten tarzlarımız aynı. Hakan’ın istediği gibi giyiniyorum bence..." dedi

27.05.2022 - 08:14 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Bir erkek giyim markası önceki gün yeni koleksiyonunu gerçekleştirdiği lansman ile tanıttı. Davete katılan isimler arasında oyuncu Bensu Soral da vardı.

    Basın mensuplarıyla sohbet eden ünlü oyuncu, "Kardeşim Bedirhan’ı bu gününde yalnız bırakmak istemedim." dedi.

  • "ASLA KIYAFETLERİME KARIŞMAZ!"

    Muhabirlerin, "Çok şıksınız. Değişik bir tarzda gördük sizi. Böyle gecelere hazırlık süreciniz nasıl oluyor?" sorusuna yanıt veren Soral, "Ben bugün giyecek bir şey bulamadığım için bunları giyip, geldim. Eğer kıyafetim hazırsa dakikalar sürer, hazır değilse saatlerce dolaba bakarım öyle..." şeklinde konuştu.

    Eşi Hakan Baş’ın kıyafetlerine karışıp, karışmadığı sorulunca Bensu Soral, "Yok, asla karışmaz. Zaten tarzlarımız aynı. Hakan’ın istediği gibi giyiniyorum bence..." ifadelerini kullandı.

  • "BİRAZ TEYZELİK YAPMAK İSTİYORUM"

    Film projesinden de bahseden ünlü oyuncu, "Dijital bir platforma film çektik. Reklam çekimi yaptık, dergi çekimi yaptık. Ablamın doğumunu bekliyorum. Bir türlü gelmedi o süreç. Ben de bu süreçte proje yapmak istemiyorum, biraz teyzelik yapmak istiyorum." dedi.

    Tatil planlarıyla alakalı da konuşan Soral, "Sadece haziran ayının başında bir tatilim olacak. Sonrasında da yeğenim ile ilgileneceğim." ifadelerini kullandı.

  •  "ARTIK ÜZERİMİZDE KARA BULUTLAR YOK"

    Daha önce iş insanı Hakan Baş ile evliliğinin çok iyi gittiğini ifade eden Soral, "Artık üzerimizde kara bulutlar yok. Mutluyuz." açıklamasını yapmıştı.

  • BENSU SORAL İLE HAKAN BAŞ ARASINDA NELER OLMUŞTU?

    Bensu Soral ile Hakan Baş'ın uzun süredir yan yana görüntülenmemesi ve sosyal medya hesaplarından birlikte paylaşımda bulunmaması ayrılık dedikodularını beraberinde getirmişti.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.