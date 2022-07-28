'SON DERECE DİKKATLİ'

FOMC tarafından yayımlanan karar metninde Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının insani ve ekonomik zorluklara neden olduğu vurgulandı. Savaşın enflasyon üzerinde yukarı yönlü ek baskı oluşturduğu belirtilen açıklamada "Komite, enflasyon risklerine karşı son derece dikkatlidir" ifadeleri yer aldı.

DEVAMI BEKLENİYOR

Açıklamada uzun vadede maksimum istihdam ve yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşmak için federal fonlama oranının yüzde 2.25-2.50 aralığına çekildiği ve faiz artırımlarının devamının uygun olacağının öngörüldüğü belirtildi.