Bedelli askerlik ücreti belli oluyor! 2024 bedelli askerlik ücreti ne kadar?
Bedelli askerlik ücreti 2024 yılında zamlanacak. Memur maaşı aylık katsayısı hesaplanarak belirlenen bedelli askerlik ücretleri için geri sayım sürüyor. TÜİK tarafından 3 Ocak'ta açıklanacak 6 aylık enflasyon farkı ile memur maaş zammı belli olacak. Ocak ayında uygulanacak olan memur zammıyla birlikte yeni bedelli askerlik ücreti de kesinleşecek. Peki, bedelli askerlik ücreti ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? İşte, 2024 bedelli askerlik ücreti tahmini...
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Yeni yıla artık sayılı günlerin kalmasıyla yeni bedelli askerlik ücreti için araştırmalar sıklaştı. Bilindiği üzere her yıl bedelli askerlik ücreti, memur maaş katsayısındaki artış oranına göre belirleniyor. Vatani görevine yerine getirecekler için "Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?" sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. İşte, 2024 bedelli askerlik ücreti hakkında detaylar...
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BEDELLİ ASKERLİK TEMMUZ'DA 122 BİN 351 TL OLDU!
Temmuz ayında memur maaş katsayısı yüzde 17,55 oranında arttı. 2023'ün Ocak-Haziran döneminde 104 bin 84 TL olan bedelli askerlik ücreti Temmuz-Aralık dönemi için 122 bin 351 liraya çıkartıldı.
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2024 YILINDA BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?
Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur, memur emeklisi, SGK ve Bağkurluların maaşlarına zam gelirken bedelli askerlik ücreti de yeniden belirlenecek.
Bedelli askerlik ücreti şu an için belli değil ve konuşulan tüm rakamlar tahminler üzerinden yürütülüyor. Memur maaş zammının belli olmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca bedelli askerlik ücreti genelgesi yayınlanacak.
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BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NEREYE YATIRILIR?
Bedelli askerlik başvuruları hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Başvuruların ardından da ödeme süreci başlıyor.
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Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabilecekler.