Yeni yıla artık sayılı günlerin kalmasıyla yeni bedelli askerlik ücreti için araştırmalar sıklaştı. Bilindiği üzere her yıl bedelli askerlik ücreti, memur maaş katsayısındaki artış oranına göre belirleniyor. Vatani görevine yerine getirecekler için "Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?" sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. İşte, 2024 bedelli askerlik ücreti hakkında detaylar...