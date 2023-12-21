Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 7.763,49 %1,31
        DOLAR 29,1572 %0,07
        EURO 32,1394 %0,76
        ALTIN 1.918,03 %0,86
        FAİZ 37,23 %1,03
        GÜMÜŞ GRAM 22,96 %1,67
        BITCOIN 43.468,00 %0,04
        GBP/TRY 36,9813 %0,37
        EUR/USD 1,0987 %0,50
        BRENT 78,99 %-0,89
        ÇEYREK ALTIN 3.135,98 %0,86
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Bedelli askerlik ücreti 2024 tahmini: Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? - Merak Edilenler Haberleri

        Bedelli askerlik ücreti belli oluyor! 2024 bedelli askerlik ücreti ne kadar?

        Bedelli askerlik ücreti 2024 yılında zamlanacak. Memur maaşı aylık katsayısı hesaplanarak belirlenen bedelli askerlik ücretleri için geri sayım sürüyor. TÜİK tarafından 3 Ocak'ta açıklanacak 6 aylık enflasyon farkı ile memur maaş zammı belli olacak. Ocak ayında uygulanacak olan memur zammıyla birlikte yeni bedelli askerlik ücreti de kesinleşecek. Peki, bedelli askerlik ücreti ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? İşte, 2024 bedelli askerlik ücreti tahmini...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2023 - 16:35 Güncelleme: 21.12.2023 - 16:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Yeni yıla artık sayılı günlerin kalmasıyla yeni bedelli askerlik ücreti için araştırmalar sıklaştı. Bilindiği üzere her yıl bedelli askerlik ücreti, memur maaş katsayısındaki artış oranına göre belirleniyor. Vatani görevine yerine getirecekler için "Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?" sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. İşte, 2024 bedelli askerlik ücreti hakkında detaylar...

        • 2

          BEDELLİ ASKERLİK TEMMUZ'DA 122 BİN 351 TL OLDU!

          Temmuz ayında memur maaş katsayısı yüzde 17,55 oranında arttı. 2023'ün Ocak-Haziran döneminde 104 bin 84 TL olan bedelli askerlik ücreti Temmuz-Aralık dönemi için 122 bin 351 liraya çıkartıldı.

        • 3

          2024 YILINDA BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

          Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur, memur emeklisi, SGK ve Bağkurluların maaşlarına zam gelirken bedelli askerlik ücreti de yeniden belirlenecek.

          Bedelli askerlik ücreti şu an için belli değil ve konuşulan tüm rakamlar tahminler üzerinden yürütülüyor. Memur maaş zammının belli olmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca bedelli askerlik ücreti genelgesi yayınlanacak.

        • 4

          BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NEREYE YATIRILIR?

          Bedelli askerlik başvuruları hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Başvuruların ardından da ödeme süreci başlıyor.

        • 5

          Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabilecekler.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        3 kişiyi öldüren caniye 'iyi hal' indirimi!
        3 kişiyi öldüren caniye 'iyi hal' indirimi!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Kredi kartı faizlerine ilişkin karar
        Kredi kartı faizlerine ilişkin karar
        Netflix ve Disney'e yeni rakip mi geliyor?
        Netflix ve Disney'e yeni rakip mi geliyor?
        Yeni format açıklandı! Türk takımları...
        Yeni format açıklandı! Türk takımları...
        Rezervlerde yeni rekor
        Rezervlerde yeni rekor
        Avrupa Süper Ligi flaş karar
        Avrupa Süper Ligi flaş karar
        Otomobilde kadına dayak!
        Otomobilde kadına dayak!
        Kırmızı kart kaosu!
        Kırmızı kart kaosu!
        Avrupa şehirleri aşırı turistten şikayetçi
        Avrupa şehirleri aşırı turistten şikayetçi
        Günde 3 paket sigara içen tiryaki, bağımlılıktan böyle kurtuldu
        Günde 3 paket sigara içen tiryaki, bağımlılıktan böyle kurtuldu
        Dev teklif yolda!
        Dev teklif yolda!
        Göçmen kuşlar İstanbul'a dönmeden tamamlanacak
        Göçmen kuşlar İstanbul'a dönmeden tamamlanacak
        Çılgın Javier'e ilk protesto!
        Çılgın Javier'e ilk protesto!
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        İşte ilk 11'ler
        İşte ilk 11'ler
        14 yaşındaki çocuk babasını baltayla öldürdü!
        14 yaşındaki çocuk babasını baltayla öldürdü!
        'Enflasyon 5-6 senenin altında düşmez'
        'Enflasyon 5-6 senenin altında düşmez'
        "Özel bir dizi başlıyor"
        "Özel bir dizi başlıyor"
        Evcil hayvanı olan milyonları ilgilendiriyor! "Mikroçipte kanun değişikliği şart"
        Evcil hayvanı olan milyonları ilgilendiriyor! "Mikroçipte kanun değişikliği şart"
        Habertürk Anasayfa