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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik İşçi Bayramda çalışan işçiye tam gün ücret - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Bayramda çalışan işçiye tam gün ücret

        İşveren hafta tatilinde çalışan veya fazla çalışma yapan işçiye ücret ödemek yerine izin kullandırabilir. Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışan işçilere ücret yerine izin kullandırılması ise yasaya aykırıdır. Peki, bayramda çalışan işçiye ödenecek ücret nasıl hesaplanır? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, bayramda çalışan işçilerin haklarını yazdı

        Giriş: 04.06.2025 - 07:20 Güncelleme: 04.06.2025 - 07:20
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        Bayramda çalışan işçiye ücret zorunlu
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        Kanuna göre, toplu iş sözleşmesi veya bireysel iş sözleşmesinde hüküm yoksa işçi ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılamaz. İşçinin bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılabilmesi için yazılı onayının alınması gerekir. Ulusal bayram ve dini bayramlarda iş yerleri genel olarak kapatılıyor. Ancak, bazı iş yerlerinde zorunluluktan kaynaklı çalışma devam ediyor. Bu iş yerlerinin başında sağlık, güvenlik, turizm gibi sektörler geliyor.

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        İş Kanununa göre, hafta tatilinde çalıştırılan veya fazla çalışma yaptırılan işçiye fazla çalışma ücreti ödenebileceği gibi fazla çalışma ücreti ödemek yerine serbest zaman kullandırılması mümkün bulunuyor. Hafta tatilinde tam gün çalışan işçiye ücret ödemek yerine 1,5 günlük izin verilebilir.

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        Buna karşılık, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılan işçilere ücret ödemek yerine serbest zaman kullandırılması kanuna aykırıdır. Bu günlerde çalıştırılan işçiye mutlaka bu çalışmanın karşılığı ücretin ödenmesi gerekir.

        İŞÇİ BAYRAMDA 1 SAAT ÇALIŞSA BİLE TAM GÜN ÜCRET ÖDENİR

        Fazla çalışma yapan işçiye, fazla çalıştığı saat başına ücret ödeniyor. Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılan işçiye ödenen ücrette durum farklıdır. Bayram günü işçinin işe gidip bir saat bile çalışması halinde tam gün ücret tutarında ilave ücret ödenmelidir. Bayram günündeki çalışma 7,5 saati aşarsa aşan kısım için ayrıca fazla çalışma ücreti ödenir.

        Arife günlerindeki çalışma ise fazla çalışma olarak kabul edilir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı tatilleri arife günü saat 13.00’te başlıyor. Arife günü çalışan işçiye normal ücretine ilave olarak arife günü için yarım günlük ücret ödenmesi gerekiyor.

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        Brüt ücreti 30 bin lira olan işçi arife gününden itibaren Kurban Bayramının iki günü çalışırsa normal ücretine ilaveten brüt 2.500 TL ücret alır.

        Kanun uyarınca, tatil gününden önce 45 saati tamamlayacak şekilde iş günlerinde çalışmış olma koşuluyla işçilere yedi günlük zaman diliminde kesintisiz en az 24 saat hafta tatili yaptırılması zorunludur. Buna göre, 6 gün çalışmış işçiye yedinci gün hafta tatili yaptırılması gerekiyor. Hafta tatilinde çalışan işçiye saatlik ücreti yüzde 50 zamlı ödenir. Hafta tatilinde tam gün çalışan işçiye normal ücretine ilave olarak 1,5 yevmiye tutarında ücret ödenmesi gerekir. Hafta tatilinde tam gün çalışılmamışsa çalışılan süre üzerinden ödeme yapılır. Örneğin hafta tatilinde sadece iki saat çalışılmışsa iki saatlik çalışmanın karşılığı ücret yüzde 50 zamlı ödenir.

        HAFTA TATİLİNE RASTLAYAN BAYRAM GÜNÜNDE ÇALIŞAN İŞÇİNİN ÜCRETİ

        İşçinin bayram günündeki çalışması ile hafta tatili çakışırsa en yüksek ödemeye imkân veren ücret ödenir. İşçinin bayram günündeki çalışması hafta tatili ile çakışmış ve işçi 7,5 saat çalışmışsa hafta tatili çalışması kapsamında 1,5 günlük ücrete hak kazanır. İşçinin bayram günündeki çalışması hafta tatili ile çakışmakla birlikte tam gün değil örneğin 1 saat sürmüşse, bu durumda 1 günlük ilave ücret ödenir.

        Hafta tatili ile bayram çalışmasının çakışıp çakışmadığı parmak hesabıyla tespit edilmelidir. Örneğin, pazar günü hafta tatili yapan işçi pazartesi gününden itibaren aralıksız çalıştıysa ve arife günü dahil bayramın ilk 3 günü çalışırsa, perşembe, cuma ve cumartesi günleri için toplam 2,5 günlük, pazar günü için ise 1,5 günlük olmak üzere toplam 4 günlük ilave ücret ödenmelidir.

        Aynı işçi geçen hafta pazar günü hafta tatili yapmakla birlikte örneğin salı günü mazeret izni kullandıysa veya hastaneye gittiği için çalışmadı ise arife günü ve bayramın ilk üç günü çalışmış olsa bile pazar günkü çalışması hafta tatili ile çakışmış sayılmaz. Bu durumda işçiye toplam 3,5 günlük ilave ücret ödenir.

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