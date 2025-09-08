Batman'da belediyeden glütensiz gıda yardımı

Batman'da, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp'in talimatıyla Belediye Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından glüten hassasiyeti bulunan vatandaşlara ücretsiz glütensiz gıda kolileri dağıtılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Koliler 45 mahallede 1268 aileye ulaştırıldı. Glütensiz gıda kolisi desteğiyle sadece gıda yardımı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda yaşam kalitesine de katkı sağlıyoruz. Vatandaşlarımız müdürlüğümüze başvurabileceği gibi, Alo 153 Çağrı Merkezi ve Beyaz Masa müracaat edebilir" denildi.

