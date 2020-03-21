Koronavirüs salgını otomotiv fabrikalarının kapanmasına yol açtığı kadar, elektrikli otomobiller için batarya üreten tesislerin de kapanmasına yol açıyor.

Tesla'ya batarya tedariki yapan Japon teknoloji şirketi Panasonic, ABD'nin Nevada kentindeki fabrikasında üretime ara verdiğini duyurdu.

Tesla'nın da ülkedeki üretimini askıya almasının ardından gelen bu kararın, elektrikli otomobil üreticilerini nasıl etkileyeceği şimdilik bilinmiyor.

Panasonic'in üretime ara verdiği fabrikasında 3 bin 500 çalışanın çalıştığı belirtiliyor.