İspanya’da Barselona ile Espanyol futbol takımları arasındaki maç öncesi bir sürücü, aracıyla stat dışındaki kalabalığın arasına daldı. Olayda 13 kişi yaralandı.

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İspanya’nın Barselona kentinde Espanyol ile Barselona futbol takımları arasındaki maç öncesi bir sürücü aracıyla kalabalığın arasına daldı.

Espanyol stadyumunun dışında yaşanan olayda 13 kişi yaralandı. Polis, ilk açıklamasında bir kadın sürücünün aracının kontrolünü kaybettiğini söyledi.

Görüntülerde, aracın kalabalığın arasında kaldığı ve taraftarlar tarafından fırlatılan çeşitli nesneler ile hasar aldığı görüldü. Sürücünün daha sonra aniden hızlanarak kalabalığın arasına dalması da görüntülere yansıdı.