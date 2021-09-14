Barcelona - Bayern Münih | CANLI YAYIN

Avrupa futbolunun iki devi Barcelona ile Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda ilk haftada karşı karşıya geliyor.
BARCELONA - BAYERN MÜNİH
SAAT: 22.00
HAKEM: Michael Oliver
STAT: Camp Nou
YAYIN: EXXEN
BARCELONA: Ter Stegen, Araujo, Pique, Eric Garcia, Sergi Roberto, Frenkie De Jong, Busquets, Pedri, Jordi Alba, Luuk De Jong, Depay
TEKNİK DİREKTÖR: Ronald Koeman
BAYERN MÜNİH: Neuer, Pavard, Süle, Upamecano, Davies, Kimmich, Goretzka, Musiala, Müller, Sane, Lewandowski
TEKNİK DİREKTÖR: Julian Nagelsmann
Barcelona, Bayern Münih ile oynadığı son maçı 8-2 kaybetmiş (2019/20 Şampiyonlar Ligi çeyrek final) ve Nisan 1951'den (0-6 vs Espanyol) bu yana en farklı yenilgisini almıştı.
Barcelona'nın Avrupa kupaları tarihinde en fazla mağlubiyet aldığı rakibi Bayern Münih (7M). Bu süreçte Alman ekibini iki kez yenebilen Barcelona, iki galibiyetini de sahasında aldı (Nisan 2009'da 4-0 & Mayıs 2015'te 3-0).
Barcelona ile Bayern Münih, 1998/99'dan bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarında eşleşti. O sezon oynanan iki maçı da kaybeden Barcelona, grubu üçüncü sırada tamamlayarak turnuvaya veda etmişti.
Deplasmanda oynadığı son 18 Şampiyonlar Ligi maçını kaybetmeyen Bayern Münih (14G 4B), Kupa 1 tarihinin en uzun serisini sürdürmek istiyor.
Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterdiği son 22 sezonda da çıktığı ilk maçı kaybetmeyen Barcelona (17G 5B), bu şekilde son yenilgisini 1997/98'de Newcastle United deplasmanında aldı (2-3).
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