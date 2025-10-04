Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Bakkalda 2022 yılından ürünler ele geçirildi | Son dakika haberleri

        Bakkalda 2022 yılından gıda ürünleri ele geçirildi

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir bakkalda son kullanım tarihi geçmiş çeşitli gıda ürünleri ele geçirildi. Denetimde 2022, 2023 ve 2024 tarihli çok sayıda ürün olduğu tespit edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 14:43 Güncelleme: 04.10.2025 - 14:43
        Bakkalda 2022 yılından ürünler ele geçirildi
        Mersin'in Akdeniz Belediyesi zabıta ekipleri, Çay Mahallesi'ndeki bir bakkalda denetim gerçekleştirdi. Denetimde 2022, 2023 ve 2024 tarihli çok sayıda ürün olduğu tespit edildi.

        Kek, şekerleme ve hazır çorba gibi gıdaların bulunduğu son kullanım tarihi geçmiş ürünlere imha edilmek üzere el konuldu. Denetim sırasında iş yeri sahibi, ürünlerin tarihinin geçtiğini bildiğini ancak bunları satmadığını iddia etti. Ekipler, bakkala idari para cezası uyguladı.

        Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, ekiplerin düzenli olarak denetimlerinin devam ettiğini belirtti. Özellikle gıdaların saklama koşulları ve son tüketim tarihlerinin titizlikle kontrol edildiğini kaydeden Sivaslıoğlu, "Tarihi geçmiş ürünleri satışa sunan işletmelere karşı gerekli yasal işlemleri uygulamaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşması için denetimlerimiz aralıksız sürecek" dedi.

