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Haberler Enerji

Bakanlıktan deprem bölgesiyle ilgili açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, depremden etkilenen 11 şehir için elektrik ve doğalgaz iletimiyle ilgili açıklama yayınladı

Giriş: 08.03.2023 - 18:03 | Güncelleme: ABONE OL
Bakanlıktan deprem bölgesiyle ilgili açıklama
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 şehrimizi etkileyen deprem, şehirlerimizin enerji altyapısına da zarar vermiştir. Yapılan yoğun çalışmalar sonucu elektrik ve doğal gaz iletim hatlarındaki sorunlar hızla giderilmiştir.
Deprem bölgesinde yer alan 11 ilimizde 6 milyon 18 bin 718 elektrik abonesi bulunmaktadır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yaptığı incelemeler sonucu yıkık, ağır hasarlı ve orta hasarlı binalar dışında deprem bölgesinde bulunan binaların tamamına yakını enerjilendirilmiştir.
Diğer yandan, deprem bölgesinde toplam 1 milyon 821 bin 52 doğal gaz abonesi bulunmaktadır. Yıkık, ağır hasarlı ve orta hasarlı binalar dışında deprem bölgesindeki binaların yüzde 96,7'sine doğal gaz arzı sağlanmıştır. Elektrik arzından farklı olarak, doğal gaz arzında ekiplerin binaları ve iç tesisatları tek tek kontrol etmesi gerekmektedir. Yapılan bu incelemeler sonrası herhangi bir sorun tespit edilmeyen dairelere doğal gaz verilmektedir.
Ayrıca, yoğun hasarlı bölgelerin içinde bulunan hasarsız binalara doğal gaz arzına ilişkin çalışmalar enkaz kaldırma çalışmalarına paralel olarak devam etmektedir. Teknik olmayan sebeplerden ötürü elektrik ve/veya doğal gaz hizmetinden yararlanamayan vatandaşlarımız elektrik için Alo 186'yı, doğal gaz için Alo 187'yi arayarak, gerekli kontroller sonrası elektrik ve doğal gaz hizmetinden faydalanabilirler.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz."

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