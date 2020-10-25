Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bazı köşe yazarlarının SAİK Kararnamesi'nde yer alan bir maddeden hareketle, "Devletin istediği şirkete el koyabileceği" şeklinde yaptıkları yorumlara ilişkin değerlendirmede bulundu.
Varank, "#MilliTeknolojiHamlesi" etiketiyle paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:
"Sanayileşme İcra Komitesi Kararındaki bir maddeyi absürtçe yorumlayanlar var. O madde, stratejik şirketlerimizin yabancılara satışında ihtiyaç halinde, devletin önleyici karar alabilmesine dönük bir yetki tanımlıyor, Avrupa, ABD ve Çin'de olduğu gibi."
"YORUMLAR KÖTÜ NİYETLİ"
Varank, konuya ilişkin yaptığı açıklamanın videosunu da mesajıyla paylaştı.
Yorumlarda dile getirildiği gibi devletin istediği şirkete el koyması gibi bir durumun söz konusu olmadığını vurgulayan Varank, şunları kaydetti:
"Sanırım bu durum hem kararnameyi dikkatli okumamak hem de son dönemde küresel eğilimleri dikkatli takip etmemekten kaynaklanıyor. Orada yazılan şu, ülke açısından stratejik öneme sahip şirketlerin ortaklık yapılarında yabancılarla ilgili bir değişiklik olacaksa devletin ihtiyaç duyması halinde buna dönük politikalar geliştirilebilmesi için bir yetki tanımı var. Bu batı ülkelerinde yapılan, ABD'de, Almanya'da bu dönem sıkça gündeme gelen bir uygulama. Biliyorsunuz yurt dışında öyle herhangi bir ülkenin gelip, ülkenizde elini kolunu sallayarak firmalarınızı satın almalarına müsaade etmiyorlar. Eğer kritik teknolojiler varsa, milli güvenliği ilgilendiren teknolojiler varsa elbette devletin orada söyleyeceği bir şey olabilir. Dolayısıyla el koyma falan, bu tabii ki garip, kötü niyetli bir yorum ve ekonominin işleyişiyle de aslı astarı yok. Ne olduğu çok açık. Bu haberler hangi mantıkla yazılıyor anlamak mümkün değil."
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