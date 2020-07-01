Bakan Varank, Twitter hesabından "Milli Teknoloji Güçlü Sanayi" etiketiyle yaptığı paylaşımda, İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI verilerini değerlendirdi. Varank, "Yeni normale geçişte imalat sanayi canlanıyor, Türkiye pozitif ayrışıyor" dedi.

İşte Bkana Vrank'ın o açıklaması;

"Üretiminin öncü göstergesi İmalat PMI endeksi haziranda 53.9'a yükseldi. Şubat 2018'den beri en yüksek değer. Böylece, haziran verisi açıklanan tüm ülkeleri geride bıraktık. Yeni normale geçişte imalat sanayi canlanıyor, Türkiye pozitif ayrışıyor"