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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek: 18 bin mükellefimiz vergi matrahını 32 milyar lira artırdı - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek: 18 bin mükellefimiz vergi matrahını 32 milyar lira artırdı

        Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi Denetim Kurulu'nun (VDK) Beyanname Gözetim Programı kapsamında, beyan dönemi öncesinde riskli bularak temasa geçtiği 18 bin mükellefin, kurumlar vergisi matrahını 32 milyar lira artırması sağlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 16:15 Güncelleme: 06.07.2025 - 16:15
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        "18 bin mükellefimiz vergi matrahını 32 milyar lira artırdı"
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        AA muhabirinin, Bakanlıktan edindiği bilgilere göre, Vergi Denetim Kurulu, nisan ayında Beyanname Gözetim Programı'nı başlattı.

        Bu programla, beyan öncesinde mükelleflerle temasa geçilerek, risk durumları konusunda bilgilendirme yapılıyor. Böylece, mükelleflerin beyanlarını daha dikkatli vermesi amaçlanıyor.

        Program kapsamında yapılan tespitlerle, ilk aşamada 500 bin mükellef taramış ve 2,9 trilyon lira ticaret hacmine sahip 40 bin mükellefi riskli bulmuştu.

        Söz konusu mükellefler, gönüllü uyum sürecine davet edilirken, Başkanlıkça yürütülen bu çalışma tamamlandı.

        Buna göre, çalışma kapsamında yer alıp beyanda bulunan yaklaşık 18 bin mükellef, kurumlar vergisi matrahını 32 milyar lira artırdı.

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        Zarardan kara döndüler

        Yine çalışma çerçevesinde yer alıp, 2023 yılı ve 2024 yılı geçici beyanlarında zarar gösteren 1046 mükellefin de yaklaşık 2,36 milyar lira matrah beyan ederek, bu sefer kar beyan ettiği görüldü.

        Bazı mükellefler de müfettişlerin kendileriyle iletişime geçmesini beklemeden, harekete geçti. Bu kapsamdaki 837 mükellef, düzeltme beyannamesi vererek, beyan ettikleri matrahı 502 milyon lira artırdı, ayrıca 234 milyon lira zarar da beyanlardan çıkarıldı.

        Çalışma çerçevesinde yer alan mükelleflerin yarısı matrahlarında düzeltmeye giderek, bazı mükellefler de verdikleri izahlarla risk kapsamından çıktı.

        Böylece, Beyanname Gözetim Programı'nın yüzde 70 başarı sağladığı değerlendirildi.

        Öte yandan, program kapsamında uyum göstermeyen mükelleflere yönelik de denetim çalışması başlatılacak.

        "Mükelleflere denetim öncesi şans tanıdık"

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de gönüllü uyum mekanizmasına verdikleri öneme işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Yeni analiz teknikleri ve saha denetimlerimizle, riskli mükelleflerimizi çok rahat tespit ediyoruz. Bu kapsamda vergi denetimleri ve yüksek cezai yaptırımlarla karşılaşmak istemeyen mükelleflerimizi de gönüllü uyum sürecine bekliyoruz. Riskli olduğunu düşündüğümüz ve gönüllü uyum süreciyle risk durumunu kaldırabileceğimiz firmalarımız için yürüttüğümüz bu çalışmayla, mükelleflerimize denetim öncesi önemli bir şans tanımış olduk. Mükelleflerin üzerinde denetim yükü ve bürokrasi oluşturmayacak, hızlı, pratik, çözüm odaklı çalışmaları hayata geçirmeye devam edeceğiz."

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