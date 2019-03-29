Baakan Selçuk, "Denizli’de 20 Mart 2019 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle Acıpayam ilçesi için 25 Mart 2019 tarihine kadar SGK’ya verilmesi gereken işyeri bildirgesi, sigortalı işe giriş bildirgeleri, sigortalı işten ayrılış bildirgeleri ile 2019 yılı Şubat ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinin verilme süresini 1 Nisan 2019 tarihine kadar uzatmıştık. Depremi yaşayan vatandaşlarımızın, işyeri ve işverenlerimizin yanında olmak adına bu kez SGK prim ödeme süresini 1 Temmuz 2019 tarihine kadar uzatıyoruz." dedi.

Selçuk, "Ödeme vadesi 20/03/2019 ila 31/05/2019 tarihleri arasında sona eren (2019 Şubat-Mart-Nisan ayları) Kurum alacakları ile Kurumca takibi yapılan diğer alacakların 01/07/2019 tarihine kadar ödenebilmesi, ödeme vadesi 20/03/2019 veya öncesinde sona erdiği halde ödenmemiş kurum alacakları ile kurumca takibi yapılan diğer alacaklara 20/03/2019 ila 01/07/2019 tarihleri arasında gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 1/7/2019 tarihine kadar ödenebilmesi, ödeme vadesi geçmiş borçları yeniden yapılandırılmış olup 20/03/2019 tarihi itibariyle yapılandırma/taksitlendirme işlemleri bozma koşuluna girmemiş işveren, sigortalı ve hak sahiplerinin ödeme vadesi 20/03/2019 ila 31/05/2019 tarihleri arasında sona eren taksitlerini 01/07/2019 tarihine kadar ödenebilme imkanını sağlıyoruz."

“PRİM BORÇLARI FAİZSİZ TAKSİTLENDİRİLEBİLECEK”

Ayrıca ödeme süreleri ertelenen prim borçlarına, 31/07/2019 tarihine kadar yazılı başvuru yapılması halinde azami 24 aya kadar tecil faizi alınmaksızın taksitlendirilmesi imkanını getiriyoruz. Bu vesileyle depremden olumsuz etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, her daim yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyorum.



