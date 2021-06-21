Bakan Muş, Riester ile yaptığı toplantıya ilişkin, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Toplantıda görüşülen konulara değinen Muş, "Bu hafta yapılacak AB Liderler Zirvesi öncesinde, Türkiye ile AB arasında pozitif gündemin kabulü ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konularını ele aldık." ifadesini kullandı.