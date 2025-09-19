Bakan Fidan Sırbistan Devlet Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sırbistan Uzlaşma, Bölgesel İşbirliği ve Sosyal İstikrardan Sorumlu Devlet Bakanı Usame Zukorlic ile Ankara'da bir araya geldi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, Devlet Bakanlığı görevinin yanı sıra Adalet ve Uzlaşma Partisi Genel Başkanlığını da yürüten Zukorlic ile başkentte görüştü.

