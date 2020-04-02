AA

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, dünyayı kasıp kavuran koronavirüsün etkisiyle ertelenen turizm sezonu ile ilgili açıklamalar yaptı. Ersoy, "(Turizm sezonu) Bizim öngörümüz mayıs sonuna ertelenecek, şu anki gidişat onu gösteriyor." dedi

"İŞLETMELER PERSONELİNİ ÇAĞIRSIN"

Bakan Ersoy, "(Turizmde) Askıdaki personel kısa çalışma programına dahil edilebiliyor. İşletmeler personelini çağırsın ve programdan yararlandırsın." dedi

Ersoy, "İnşallah Ramazan Bayramında tekrar turizm hareketlerinin başlayacağını görürüz. Tabii ilk hareketler iç turizmde başlayacak." açıklamasında bulundu

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