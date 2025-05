BAE’de ChatGPT Plus ücretsiz oluyor! Gerçek mi, söylenti mi?

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile OpenAI arasındaki tarihi iş birliği, yapay zeka dünyasında büyük yankı uyandırdı, ancak beraberinde bazı kafa karışıklıklarını da getirdi. Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump’ın, OpenAI CEO’su Sam Altman’ın da aralarında bulunduğu teknoloji liderleriyle Suudi Arabistan, Katar ve BAE’yi içeren körfez turu ziyareti, bu iş birliğinin stratejik önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Ziyaret, BAE’nin küresel yapay zeka liderliği hedefini destekleyen bir dönüm noktası olarak değerlendirilirken, sosyal medya ve bazı haber kaynaklarında BAE’de yaşayan herkesin OpenAI’nin premium yapay zeka aracı ChatGPT Plus’a ücretsiz erişim sağlayacağı iddia edildi. Peki, bu iddia doğru mu, yoksa abartılı bir söylenti mi? BAE, Stargate UAE projesiyle yapay zeka yarışında liderliğe oynarken, ücretsiz ChatGPT Plus söylentilerinin söylentilerinin ardındaki gerçekleri mercek altına alıyoruz.

BAE, ChatGPT’yi dünya genelinde bir ilke imza atarak ülke çapında kullanıma sunuyor. Bu, yapay zekanın eğitim, sağlık, enerji ve kamu hizmetleri gibi temel sektörlere entegre edilmesi anlamına geliyor. İş birliğinin en dikkat çekici parçası ise Abu Dabi’de inşa edilecek Stargate UAE projesi: G42, Oracle, NVIDIA ve Cisco gibi teknoloji devleriyle geliştirilen 10 mil karelik bu yapay zeka veri merkezi, 2026’ya kadar bir gigawatt’lık hesaplama kapasitesiyle dünyanın en güçlülerinden biri olacak. Projenin ilk fazı, 2025’te 200 megawatt’lık kapasiteyle devreye girecek.

BAE, ChatGPT’yi kamu hizmetlerine entegre ederek vatandaşların bu aracı devlet uygulamaları, eğitim platformları veya sağlık portalları üzerinden kullanmasını kolaylaştıracak. Bu, premium abonelik olmadan bile yapay zekaya erişimi artırabilir. Örneğin, okullarda, hastanelerde veya devlet hizmetlerinde ChatGPT tabanlı araçlarla karşılaşmak mümkün olacak. Ancak ücretsiz ChatGPT Plus erişimi, resmi bir doğrulama olmadan beklenti yaratmamalı.

Sosyal medyada ve bazı haberlerde yer alan “BAE’de herkes için ücretsiz ChatGPT Plus” iddiası, şimdilik resmi kaynaklarca doğrulanmadı. OpenAI, ChatGPT’nin ülke genelinde erişilebilir olacağını belirtse de, bu erişim ücretsiz premium abonelik anlamına gelmiyor. Şu an için BAE’de ChatGPT’nin ücretsiz sürümü (GPT-3.5) kullanılabilirken, aylık 20 dolar olan ChatGPT Plus için resmi bir ücretsiz erişim duyurusu bulunmuyor. Yetkililerden aksi bir açıklama gelmedikçe, premium sürümün ücretli olmaya devam edeceği anlaşılıyor.

Bu girişim, OpenAI’nin “OpenAI for Countries” programının bir parçası. OpenAI CEO’su Sam Altman, bu programı “vizyoner bir adım” olarak tanımlıyor ve yapay zekayı yerel dillere uyumlu, ulusal düzenlemelere saygılı bir şekilde sağlık, eğitim ve enerji gibi alanlarda yaygınlaştırmayı hedefliyor.

BAE’NİN BÜYÜK YAPAY ZEKA HAMLESİ

BAE-OpenAI iş birliği, yalnızca ChatGPT ile sınırlı değil. Stargate UAE projesi, Microsoft destekli G42 ile Oracle, NVIDIA, Cisco ve SoftBank gibi küresel oyuncuların katılımıyla BAE’yi Ortadoğu’nun yapay zeka merkezi yapmayı hedefliyor. BAE, bu projeye yaptığı yatırımları ABD’deki yapay zeka projelerine de eşitlemeyi taahhüt etti; Axios’a göre bu, toplamda 20 milyar dolara ulaşabilecek bir yatırım anlamına geliyor. Bu hamle, BAE’nin küresel yapay zeka yarışında liderlik hedefini güçlendiriyor.

OpenAI ise bu ortaklıkla hesaplama kapasitesini artırmak için stratejik bir üs kazanıyor. “OpenAI for Countries” programı kapsamında, OpenAI’nin Baş Strateji Sorumlusu Jason Kwon’un Asya Pasifik ülkeleriyle benzer iş birlikleri için görüşmelere başlayacağı belirtiliyor.

HEYECANIN KAYNAĞI NE?

Ücretsiz ChatGPT Plus söylentileri, BAE’nin ülke çapında yapay zeka erişimini artırma duyurusunun yanlış yorumlanmasından kaynaklanıyor. ChatGPT’nin kamu sektörlerine entegrasyonu önemli bir adım, ancak şu an odak noktası altyapı geliştirme ve stratejik büyüme. Ücretsiz premium erişim, şu an için bir söylentiden ibaret ve vatandaşların resmi açıklamalara odaklanması gerekiyor.