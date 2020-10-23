Aytaç Kara, Kasımpaşa'nın 0-0 berabere kaldığı Göztepe maçının ardından açıklamalar yaptı. Aytaç'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Maça iyi başladık, ilk 30 dakikada tempo yaptık. golümüzü attık, pozisyonlar yarattık. Benim bir pozisyonum var, penaltı olan bir pozisyon. Tekrar tekrar izledik. O kadar baktılar da vermediler. Canları sağ olsun. Saha içinde neredeyse 15 dakika oyun durdu. Kaleci nereden baksan 1 dakikada oyun başlattı. Yerde birer dakika yatan rakip vardı. Göztepe büyük bir camia, futbolcularının daha fazla mücadele etmesi lazım bence. Biz burada futbol oynamaya çalıştık, hakem de buna müsaade etmedi. Futbolumuzu ileri taşımamız lazım. Her şey kendi elimizdeydi, kaçırdıklarımızı atsak farklı konuşuyor olurduk"