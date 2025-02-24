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        Haberler Magazin Aysel Gürel, Kadıköy'de anıldı

        Aysel Gürel, Kadıköy'de anıldı

        Aysel Gürel, vefatının 18'inci yıl dönümünde, Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi'nde düzenlenen programla anıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 14:22 Güncelleme: 24.02.2025 - 14:22
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        Aysel Gürel, Kadıköy'de anıldı
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        17 Şubat 2008'de hayatını kaybeden ünlü söz yazarı, şair, oyuncu ve edebiyat öğretmeni Aysel Gürel, 23 Şubat Pazar günü Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi'nde anıldı. Programa; merhum sanatçının kızı Müjde Ar, damadı Ercan Karakaş, torunu Söz Ar, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı ile Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş da katıldı.

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        Müjde Ar, annesine benzediğini söyleyerek; "Ben Aysel'in kızıyım, ona benziyorum. Bir kızı daha vardı, bir tanecik kardeşim Mehtap. O da annemiz gibiydi; yani üç tane deli kadın. İyi ki bize ‘deli olmayı' öğretmiş. Çünkü bazı coğrafyalarda deli olmadan yaşamak çok zor. Hele ki sanatçıysanız, yazarsanız, çizerseniz ya da gazeteciyseniz, delirmeniz için çok sebep var" dedi. Hayatını iki güçlü kadınla geçirdiğini belirten Ar; "Kız kardeşimi çok erken kaybettik. Annem ise inatçı bir yaşam savaşçısıydı. Hiçbirimiz onun göçüp gideceğini düşünmezdik. Sezen Aksu'nun bir sözü vardı; ‘bu hepimizi gömecek' derdi. Çünkü hayata çok bağlıydı, ama elbette hayatın doğal bir gerçeği var" ifadelerini kullandı. Müjde Ar, annesinin kendilerine iyi insan olmayı öğrettiğini vurgulayarak; "Kimsenin hiçbir şeyinde gözü olmayan, sadece iyilik taşıyan iki kardeş, iki çocuk yetiştirdi. Bu yıl, 70 yaşıma girdim ve annemin sözüyle söylemek gerekirse, ‘bozulmadan kalmak gerçekten çok zor'. Ne mutlu ki ona layık evlatlar olduk, özellikle de kardeşim Mehtap başta olmak üzere" şeklinde konuştu.

        Anneannesi Aysel Gürel'i, 18, annesi Mehtap Ar'ı ise 4 yıl önce kaybettiğini belirten Söz Ar, ailesinden en çok çalışkanlığı öğrendiğini vurguladı. "Gerçekten çok büyük bir yokluktan gelip, tırnaklarıyla kazıyarak buralara gelmiş bir ailenin çocuğu olarak büyüdüm" dedi. Aysel Gürel'in hastaneden eve çıktığında kendilerinde kaldığını anlatan Söz Ar; "Hâlâ, son saniyesine kadar bile 'Söz'üm, bir kâğıt getirsene, bir şey yazayım' diyordu. O son anına kadar üreten bir insandı. Annem de milyonlarca çocuğa ücretsiz tiyatro yaptı. Türkiye'de gitmediği il, ilçe kalmadı. Çocuklar okudukça, kızlar ve kadınlar çalıştıkça umut tükenmez" ifadelerini kullandı.

        Anma etkinliği kapsamında Aysel Gürel'in yazdığı mektup, şiir ve fotoğraflardan oluşan 'Ne Kavgası Bitti Ne Sevdası' sergisi de açıldı.

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        #Aysel Gürel

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