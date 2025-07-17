Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 10.218,83 %0,96
        DOLAR 40,2846 %0,10
        EURO 46,8563 %-0,11
        GRAM ALTIN 4.313,77 %-0,43
        FAİZ 41,38 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 49,01 %-0,15
        BITCOIN 118.285,00 %-1,41
        GBP/TRY 54,0266 %-0,05
        EUR/USD 1,1600 %-0,35
        BRENT 68,73 %0,31
        ÇEYREK ALTIN 7.053,01 %-0,43
        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Avusturya’dan AliExpress, TikTok ve WeChat’e veri gizliliği şikayeti - Teknoloji Haberleri

        Avusturya’dan AliExpress, TikTok ve WeChat’e veri gizliliği şikayeti

        Avusturya merkezli noyb, AliExpress, TikTok ve WeChat'in Avrupa Birliği veri gizliliği yasalarına uymadığı gerekçesiyle şikayette bulundu. Şirketlerin kullanıcıların verilerine tam erişim sağlamadığı iddia ediliyor.

        Giriş: 17.07.2025 - 10:17 Güncelleme: 17.07.2025 - 10:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        AliExpress, TikTok ve WeChat'e veri gizliliği şikayeti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Avusturya merkezli veri gizliliği savunucusu noyb, Çin merkezli teknoloji devleri AliExpress, TikTok ve WeChat’e karşı, Avrupa Birliği’nin (AB) veri gizliliği yasalarına uymadıkları gerekçesiyle şikayette bulundu. Noyb, bu platformların kullanıcıların kendi verilerine tam erişim taleplerini karşılamadığını öne sürüyor. Şikayet, AB’nin Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) kapsamında kullanıcı haklarının ihlal edildiği iddiasına dayanıyor.

        VERİ ERİŞİMİNDE ENGELLER

        Reuters'in bildirdiğine göre, Noyb’un açıklamasında, pek çok teknoloji şirketi kullanıcıların verilerini indirmelerine olanak tanıyan araçlar sunarken, bazı Çin merkezli şirketler bu süreci kasıtlı olarak zorlaştırdığı belirtiliyor. Noyb’un veri koruma avukatı Kleanthi Sardeli, “TikTok, AliExpress ve WeChat, kullanıcılar hakkında mümkün olduğunca çok veri toplamayı seviyor, ancak AB yasalarının gerektirdiği şekilde bu verilere tam erişim sağlamayı ısrarla reddediyor” dedi.

        Bu durum, kullanıcıların kendi verilerini kontrol etme hakkını kısıtlıyor ve GDPR’nin temel ilkelerine aykırı bulunuyor.

        AÇTIĞI DAVALARLA BİLİNİYOR

        Noyb, daha önce Apple, Alphabet ve Meta gibi Amerikan teknoloji devlerine karşı açtığı davalarla biliniyor. Bu şikayetler, milyarlarca dolarlık cezalar ve çeşitli soruşturmalarla sonuçlanmıştı. Ocak ayında noyb, altı Çinli şirkete karşı benzer şikayetlerde bulunarak veri transferlerinin askıya alınmasını ve şirketlerin küresel gelirlerinin yüzde 4’üne kadar para cezası uygulanmasını talep etmişti.

        AB'NİN VERİ KORUMA STANDARTLARI

        AB’nin GDPR düzenlemeleri, kullanıcıların kişisel verilerine erişim hakkı olduğunu ve şirketlerin bu talepleri şeffaf bir şekilde karşılaması gerektiğini vurguluyor. Noyb, AliExpress, TikTok ve WeChat’in bu standartlara uymadığını ve kullanıcı verilerini koruma konusunda yeterli özeni göstermediğini savunuyor. Şikayetlerin, bu şirketlere yönelik daha kapsamlı soruşturmalara yol açması bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Konutta reel düşüş 17. ayında
        Konutta reel düşüş 17. ayında
        Konutta yüksek satış seyri sürüyor
        Konutta yüksek satış seyri sürüyor
        Irak'ta AVM yangını: En az 50 kişi öldü
        Irak'ta AVM yangını: En az 50 kişi öldü
        Diomande ısrarı!
        Diomande ısrarı!
        Üç kişinin DNA'sı kullanıldı, sağlıklı bebekler doğdu
        Üç kişinin DNA'sı kullanıldı, sağlıklı bebekler doğdu
        Beş ayrılık kapıda!
        Beş ayrılık kapıda!
        "İsrail Suriye'nin istikrarını hedef alıyor"
        "İsrail Suriye'nin istikrarını hedef alıyor"
        Talisca'ya sürpriz talip!
        Talisca'ya sürpriz talip!
        Bu hatayı herkes farkında olmadan yapıyor!
        Bu hatayı herkes farkında olmadan yapıyor!
        TBMM'de İsrail'in Suriye'deki saldırılarına karşı tezkere kabul edildi
        TBMM'de İsrail'in Suriye'deki saldırılarına karşı tezkere kabul edildi
        Trump Powell'ın görevden alınacağı iddiasını yalanladı
        Trump Powell'ın görevden alınacağı iddiasını yalanladı
        2 bölge için yağmur uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        2 bölge için yağmur uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Türkiye ile BAE arasında 7 ortak anlaşma
        Türkiye ile BAE arasında 7 ortak anlaşma
        Bağdat Caddesi'nin adı nereden geliyor?
        Bağdat Caddesi'nin adı nereden geliyor?
        Kabine toplanıyor! Gündem yoğun
        Kabine toplanıyor! Gündem yoğun
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        G.Saray'a İlkay Gündoğan müjdesi!
        G.Saray'a İlkay Gündoğan müjdesi!
        Kardeşini döverek öldürdü!
        Kardeşini döverek öldürdü!
        Yasak aşkın Bodrum hali
        Yasak aşkın Bodrum hali
        Yaş küçük ama suç büyük!
        Yaş küçük ama suç büyük!
        Habertürk Anasayfa