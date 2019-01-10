Avustralya'da Türkiye Büyükelçiliği dahil en az 12 büyükelçilik ve konsolosluğa 'şüpheli paket' gönderildi

Reuters

Avustralya'da Canberra ve Melbourne polisi, büyükelçilik ve konsolosluk binalarına gönderildiği belirlenen şüpheli paketleri inceleme altına aldı. Türk medyası, paket gönderilen büyükelçilikler arasında Melbourne'deki Türkiye Büyüyükelçiliği'nin de olduğunu bildiriyor.

Ülkede yayın yapan ABC News kanalı, Hindistan, Güney Kore, Yeni Zelanda, Yunanistan, İtalya ve Fransa konsoloslukları çevresinde de emniyet birimlerinin görüldüğünü bildirdi.

Polisin, İngiltere, İsviçre, ABD ve Pakistan konsolosluklarından gelen çağrılara da müdahale ettiği belirtiliyor.

Avustralya Federal Polisi'nden olay ile ilgili yapılan açıklamada "Paketler ekipler tarafından inceleme altına alındı. Yaşanan durum soruşturuluyor" denildi.

Melbourne emniyeti ise şüpheli paketlerin, "hedef odaklı olduğunu, halkın genelini etkileyecek bir durum olmadığını" duyurdu.

İngiltere'nin bu ülkedeki dışişleri yetkililerinden biri, tüm çalışanların güvende olduğunu açıkladı.

Zarflardan birinde 'asbest' yazıyor

BBC'ye, konuşan İsviçre'nin Avustralya'daki fahri konsolosunun eşi Peter Erb, üzerinde "asbest" yazan bir zarf aldıklarını söyledi.

Erb, zarfı bir paket içine koyduklarını ve hemen acil durum birimlerine haber verdiklerini açıkladı.

Reuters'a bilgi veren ABD büyükelçiliği yetkilileri, yetkililerle temas halinde olduklarını doğruladı.