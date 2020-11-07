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Toyota bünyesindeki premium otomobil üreticisi Lexus, Avrupa’da faaliyet gösterdiği 30 yıl içinde 1 milyon adetlik satışı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Avrupa’ya 1990 yılında tek modelle giriş yapan Lexus, Türkiye’de geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 229’luk büyüme ile satışlarını 3 katından daha fazla artırdığını bildirdi.

Japon üretici 1990 yılında LS modeli ile Avrupa pazarına giriş yapmıştı. Marka, 2005 yılında ise hibrit aracı RX 400h’yi de kıtada satışa sundu.

Yapılan açıklamada, Lexus’un Avrupa’da şu ana kadar satılan 1 milyon aracının yüzde 45’inin hibrit olduğu, son dönemde hibritlerin satış oranının Batı Avrupa pazarında yüzde 96’ya kadar yükseldiği kaydedildi.

Verilen bilgiye göre, Türkiye'de şimdiye kadarki en iyi Ekim ayı performansına imza atan Lexus, ilk 10 ayda yüzde 62 büyüyen premium pazarda geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 229 büyümeye kaydetti.

Markanın Türkiye’de en çok RX SUV modeli tercih edilirken, onu ES Sedan modeli takip ediyor.