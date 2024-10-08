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        Başkan Palancıoğlu'na Avrupa Konseyi'nde 3 farklı görev

        Kayseri'nin Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yeniden Avrupa Konseyi'nde Yerel ve Bölgesel Yönetimler Meclisi, İzleme Komitesi ile Avrupa-Akdeniz Bölgesel ve Yerel Meclisi'ne (ARLEM) seçildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 18:07 Güncelleme: 08.10.2024 - 18:19
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        Avrupa Konseyi'nde 3 farklı görev
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        Kayseri'nin Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yeniden Avrupa Konseyi'nde Yerel ve Bölgesel Yönetimler Meclisi, İzleme Komitesi ile Avrupa-Akdeniz Bölgesel ve Yerel Meclisi'ne (ARLEM) seçildi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin üyesi olduğu Avrupa Konseyi'nin yerel ve bölgesel yönetimleri temsil eden Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, 14-17 Ekim'de Strazburg'da gerçekleştirilecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, Türkiye'yi Avrupa Birliği'nde (AB) temsil etmek üzere seçilen bir belediye başkanı olmanın onuru ve gururunu yaşadıklarını belirtti. Palancıoğlu, şunları kaydetti:

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        "Üçüncü defa Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle seçilmiş ve atanmış olduğum Avrupa Konseyi'nde inşallah 14-17 Ekim'de Fransa'nın Strazburg şehrinde düzenlenecek toplantıya, ulusal heyetle katılarak ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz.

        Şu anda Avrupa Konseyi'nde Yerel ve Bölgesel Yönetimler Meclisi, İzleme Komitesi ve ARLEM olmak üzere üç farklı göreve seçilmiş durumdayız. Ulusal heyette tüm siyasi partilerin üyelerinin yer aldığı 9 asil ve 9 yedek üyenin olduğu toplam 18 üye içerisinden asil 9 üyeden birisi olarak inşallah görev yapacağız.

        Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Hayırlı olsun diyorum. Cenab-ı Allah ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi, ülkemizin menfaatleri çerçevesinde hareket etmeyi nasip etsin."

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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