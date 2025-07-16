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        Haberler Ekonomi Borsa Avrupa borsaları karışık seyrediyor - Borsa Haberleri

        Avrupa borsaları karışık seyrediyor

        Avrupa borsalarında, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin etkisiyle ve ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasında tarifeler konusunda anlaşma olup olmayacağına ilişkin soru işaretleriyle karışık bir seyir öne çıkıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 14:33 Güncelleme: 16.07.2025 - 14:33
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        Avrupa borsaları karışık seyrediyor
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        Avrupa borsalarında karışık bir seyir öne çıkıyor. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 azalışla 543,9 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 24.064 puandan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 kayıpla 7.756 puandan işlem görüyor.

        İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,1 artışla 8.948 puan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 39.962 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 kazançla 13.947 puan seviyesinde bulunuyor.

        Küresel piyasalarda, tarifelerin ekonomik görünümdeki etkilerinin hissedilmeye başlanması ve bu durumun ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemdeki para politikası adımlarına ilişkin belirsizliği artırmasıyla karışık bir seyir izleniyor.

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        Avrupa tarafında, Euro Bölgesi'nde bugün açıklanacak dış ticaret dengesi verileri yatırımcıların odağına yerleşirken, İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, Uluslararası Para Fonunun (IMF) küresel ekonomide biriken riskli dengesizliklerle mücadelede kilit bir rol üstlenmesi gerektiğini belirtti.

        İNGİLTERE'DE ENFLASYON BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE

        Öte yandan, Roma'daki başbakanlık sarayı Chigi'de bir araya gelen İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Avusturya Başbakanı Christian Stocker, görüşmelerinin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

        Meloni, ABD ile AB arasındaki gümrük tarifelerine ilişkin, Atlantik'in iki yakası arasında ticaret savaşını her şekilde önlemek gerektiği konusunda hemfikir olduklarını belirtirken, Stocker da AB olarak ortak tavır sergilemeleri gerektiği hususunda mutabık olduklarını söyledi.

        Bölgede bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de enflasyon aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,6 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Ülkede, mayıs ayına ilişkin enflasyon verisi aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 3,4 olarak hesaplanmıştı.

        Analistler, İngiltere'de enflasyonun hızlanmasıyla BoE'nin faiz politikasına ilişkin belirsizliklerin arttığını ve Bankanın faiz indirimleri konusunda kademeli ve ihtiyatlı tutumuna devam edebileceğini kaydetti.

        Günün geri kalanında Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi başta olmak üzere ABD'de üretici enflasyonu, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, ABD ile AB arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin haber akışının da piyasaların odağında bulunacağını belirtti.

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