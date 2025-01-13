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        Haberler Ekonomi Otomobil Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam geldi - Otomobil Haberleri

        Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam geldi

        Köprü ve otoyol ücretlerinin ardından Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine de zam yapıldı. Tünelden otomobil ile geçiş ücreti yüzde 44 artışla 225 TL oldu. Motosiklet ile tünelden geçiş ise yüzde 187 oranında arttı ve 175 TL'ye yükseldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2025 - 17:16 Güncelleme: 13.01.2025 - 17:21
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        Avrasya Tüneli ücretlerine zam geldi
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        Köprü ve otoyol geçiş ücretlerindeki artışın ardından, Avrasya Tüneli geçiş ücretlerinde de artış meydana geldi.

        Yeni açıklanan tarife ile birlikte Avrasya Tüneli'nin tek yön geçiş ücretleri yüzde 44 artırıldı.

        Böylece iki yakayı Marmara Deniz'inin altından birbirine bağlayan tünelden geçiş otomobiller için 156 TL'den 225 TL'ye, minibüsler için 234 TL'den 337,50 TL'ye ve motosikletler için 60,8 TL'den 175 TL'ye çıkarıldı. Bu tutarlar Gündüz 05:00-23:59 saatleri arasında geçerli olacak.

        Yapılan zam ile tünelden motosiklet ile geçiş tam yüzde 187 oranında artmış oldu.

        00:00-04:59 aralığını kapsayan Gece tarifesine göre ise tünelden otomobilden ile geçiş 112.5 TL, minibüs ise geçiş 168.75 TL ve motosiklet ile geçişte 87.5 TL olarak belirlendi.

        KÖPRÜ VE OTOYOLLARDAN GEÇİŞTE ZAMLANDI

        13 Ocak itibariyle otomobiller için yeni otoyol ve köprü geçiş ücretleri de, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri'nde 47 TL, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde 80 TL, Osman Gazi Köprüsü'nde 795 TL, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde de 790 TL olarak belirlenmişti.

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        Zam oranlarına bakıldığında da, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri'de yüzde 42, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde yüzde 14, Osman Gazi Köprüsü'nde yüzde 43 ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretinin yüzde 36 arttığı görülüyor.

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