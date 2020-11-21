AA

İsfanbul Alışveriş Caddeleri Yönetim Direktörü Kemal Baştürk, yeni alınan kısıtlama kararlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kararların açıklanmasından önce kısıtlamaların tekrar gündeme gelmesinin beklenen bir durum olduğunu belirten Baştürk, şu anda yapılması gerekenin şartları son derece kapsamlı bir biçimde analiz ederek rehavete kapılmadan ileriye doğru bakmak olduğunu ifade etti.

Baştürk, en iyi verimi almak için operasyonel anlamda yeni aksiyonlar alacaklarını kaydederek, "Misafirlerimizin ve markalarımızın yeni düzenlemelere uyumu için optimum özeni gösteriyorken, sayıları 4 bini bulan çalışanlarımızın da kurallara tam uyumu için yoğun çalışmalar ve bilgilendirmeleri sistemsel olarak gerçekleştirmekteyiz" değerlendirmesinde bulundu.

'EN ÇOK YEME-İÇME SEKTÖRÜ ETKİLENECEK'

Baştürk, en kapsamlı kısıtlamaların yeme-içme sektörüne getirildiğinin altını çizerek İsfanbul Alışveriş Caddeleri olarak bu kategoride faaliyet gösteren tüm partnerlerine gel al ve paket servislerde hızı arttırmaya yönelik her türlü desteği vereceklerini vurguladı.

Yeme-içme ünitelerinin alışveriş merkezleri için iki farklı fonksiyonunun bulunduğunu belirten Baştürk, "Her şeyden önce insanlar yeme-içme ihtiyaçlarını karşılayarak bir ticaret gerçekleştiriyor. Bunun dışında sektörün bizim giriş sayılarımıza tetikleyici bir etkisi oluyor. İnsanlar alışveriş merkezlerine gelip sadece yeme-içme faaliyetlerinde bulunmuyor, gelince farklı ihtiyaçlarını da karşılıyor. Bu doğrultuda, net bir oran vermek çok zor olsa alışveriş merkezlerinin yapılarına ve durumlarına bağlı olarak farklı alışveriş merkezleri süreçten farklı şekilde etkilenecektir. Yaş, çalışma saatleri ve yeme içme alanlarındaki kısıtlamalarla ziyaretçi sayılarında bir azalma bekliyoruz. Kişi sayılarında azalma olmasına rağmen, satın alma odaklı AVM ziyaretlerinde oransal artış bekliyoruz. Ortalama sepet tutarı artacaktır ayrıca market, teknoloji ürünleri, ev içi giyime yönelik sektörler de ise ciro artışı beklenebilir" dedi.