        AUZEF güz dönemi vize sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

        İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin (AUZEF) 2025-2026 akademik takvimine göre kayıt yenileme işlemleri tamamlanmış olsa da süre uzatıldı. Öte yandan öğrenciler, güz dönemi ara sınavları için sınav merkezi tercihlerini yapmaya devam ediyor. Yeni eğitim-öğretim döneminde AUZEF sınav tarihleri, öğrencilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, AUZEF güz dönemi vize sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

        Giriş: 10.10.2025 - 19:34 Güncelleme: 10.10.2025 - 19:34
        • 1

          AUZEF’e yeni kayıt yaptıran ya da eğitimine devam eden öğrenciler için vize dönemi yaklaşıyor. Her dönem vize, final ve bütünleme olmak üzere üç ayrı sınav gerçekleştiriliyor. Vize sınavına hazırlanan öğrenciler ise “AUZEF vize sınavları ne zaman yapılacak?” sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte detaylar...

        • 2

          AUZEF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

          İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) vize sınavları 8-9 Kasım tarihlerinde yapılacak.

          Hafta sonuna denk gelen sınavlar, toplam dört oturum halinde gerçekleştirilecek. 1. ve 3. oturumlar saat 09.30’da, 2. ve 4. oturumlar ise 14.00’te başlayacak. Her ders için sınav süresi 30 dakika olarak belirlendi.

          Uzaktan eğitim programlarında yanlış cevaplar doğru yanıtları etkilemezken, açıköğretim programlarında ise 4 yanlış 1 doğruyu götürecek şekilde değerlendirme yapılacak.

        • 3

          AUZEF SINAV TAKVİMİ

          Güz dönemi

          Vize: 8 - 9 Kasım 2025

          Final: 27-28 Aralık 2025

          Bütünleme: 31 Ocak - 1 Şubat 2026

          Bahar dönemi

          Vize: 25-26 Nisan 2026

          Final: 6-7 Haziran 2026

          Bütünleme: 11-12 Temmuz 2026

          Mezuniyet Üç Ders Sınavı: 6 Eylül 2026

