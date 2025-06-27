Ateşkes ve tarife anlaşmalarıyla Avrupa borsaları yükselirken altının ons fiyatı düşüşünü sürdürüyor

ABD Başkanı Donald Trump, dün Çin ile ticaret anlaşması imzaladıklarını, Hindistan ile çok büyük bir anlaşmanın yolda olduğunu açıkladı. Bunun yanı sıra Avrupa Birliği (AB) de ABD ile anlaşma konusunda "Hazırız" mesajını verdi.

Orta Doğu'da ateşkes sonrası gerginliğin azalması ve ABD'nin ticaret görüşmelerinde ilerleme sağlanması, piyasalardaki belirsizliği azaltarak risk iştahını artırırken bu durum, yatırımcıların altın gibi "güvenli limanlardan" uzaklaşmasına yol açıyor.

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"Güvenli liman" varlıklardan altının bugün ons fiyatı, TSİ 15.30 itibarıyla yüzde 1,72 düşüşle 3 bin 255 dolara inerek son 4 haftanın en düşük seviyesine geriledi.

Bu hafta altının ons fiyatının yüzde 3'ün üzerinde düşmesi dikkati çekti. Mevcut düşüşle altının fiyatı, 13 Haziran'da İsrail'in İran'a saldırılarının başlamasından önceki seviyesinin altına geriledi.

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Analistler, piyasaların merkez bankası alımlarını altın fiyatı için destek olarak görmeye devam ettiklerini belirtti.

Öte yandan, ABD dolarının avro, İsviçre frangı, Japon yeni, Kanada doları, İngiliz sterlini ve İsveç kronu karşısındaki değerini ölçmek için kullanılan dolar endeksi, sadece yüzde 0,06 gerileyerek 97,09 seviyesinde işlem gördü.

Bu arada, Orta Doğu'daki durumun biraz geri plana düştüğünü belirten analistler, yatırımcıların şu anda tarife anlaşmazlıklarıyla ilgili endişeleri bir kenara koyduklarını ifade etti. Yatırımcıların, yeniden yapay zeka trendi, NATO'nun harcama hedefleri ve Almanya'nın milyarlarca dolara mal olan altyapı planlarına odaklandığını ifade eden analistler, ABD'de faiz oranlarının yakında düşürüleceğine dair umutlarla para politikasının da yatırımcıların gündeminde olduğunu kaydetti.