Atatürk Üniversitesi yerleşkesinde sonbahar
Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi yerleşkesi ile farklı familyalardan çeşitli bitki türleri bulunan Ata Botanik Bahçe, yeşil, sarı, turuncu ve kırmızının tonlarına büründü
- 1
Yakutiye ilçesinde farklı familyalardan 150'den fazla bitki türü bulunan ve Atatürk Üniversitesince oluşturulan Ata Botanik Bahçe, sonbahar aylarında farklı renk ve tonlardaki görüntüsüyle ziyaretçilerini ağırlıyor.
- 2
Ahşap köprü, yapay gölet ve taşlı yollardan oluşan 350 dönümlük bahçe, vatandaşların sonbaharda da zaman geçirdiği mekanların arasında yer alıyor.
- 3
Ağaçlık alanlardan oluşan üniversite kampüsü ise sarının çeşitli tonlarıyla öğrencilerin ve vatandaşların dikkatini çekiyor.
-
- 4
Eşi ve çocuğuyla Ata Botanik Bahçe'yi gezmeye gelenlerden Yasemin Seçgin, manzaraları çok beğendiğini söyledi.
- 5
Sonbaharda bölgeyi gezmeye ilk kez geldiğini belirten Seçgin, "Arkadaşlarımızla buradaki doğal ve eşsiz güzelliklerle fotoğraf çekilmeye geldik.
- 6
Gayet güzel bir yer, herkesin gelmesini tavsiye ederim. Renk cümbüşü bayağı hoş. Burası zaten pazar günleri bayağı rağbet görüyor" ifadelerini kullandı.
-
- 7
- 8
- 9
-
- 10
- 11
- 12
-
- 13
- 14
- 15
-
- 16
- 17
- 18