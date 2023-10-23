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        Haberler Yaşam Atatürk Üniversitesi yerleşkesinde sonbahar

        Atatürk Üniversitesi yerleşkesinde sonbahar

        Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi yerleşkesi ile farklı familyalardan çeşitli bitki türleri bulunan Ata Botanik Bahçe, yeşil, sarı, turuncu ve kırmızının tonlarına büründü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 10:13 Güncelleme: 23.10.2023 - 10:13
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          Yakutiye ilçesinde farklı familyalardan 150'den fazla bitki türü bulunan ve Atatürk Üniversitesince oluşturulan Ata Botanik Bahçe, sonbahar aylarında farklı renk ve tonlardaki görüntüsüyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

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          Ahşap köprü, yapay gölet ve taşlı yollardan oluşan 350 dönümlük bahçe, vatandaşların sonbaharda da zaman geçirdiği mekanların arasında yer alıyor.

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          Ağaçlık alanlardan oluşan üniversite kampüsü ise sarının çeşitli tonlarıyla öğrencilerin ve vatandaşların dikkatini çekiyor.

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          Eşi ve çocuğuyla Ata Botanik Bahçe'yi gezmeye gelenlerden Yasemin Seçgin, manzaraları çok beğendiğini söyledi.

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          Sonbaharda bölgeyi gezmeye ilk kez geldiğini belirten Seçgin, "Arkadaşlarımızla buradaki doğal ve eşsiz güzelliklerle fotoğraf çekilmeye geldik.

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          Gayet güzel bir yer, herkesin gelmesini tavsiye ederim. Renk cümbüşü bayağı hoş. Burası zaten pazar günleri bayağı rağbet görüyor" ifadelerini kullandı.

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