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Atatürk Havalimanı’nda dönüş kuyruğu terminal dışına taştı

Yılbaşı tatilinin ardından yeni yılın ilk gününde Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde yolcu yoğunluğu yaşandı. Yeni yılın ilk gününde ülkelerine dönmek için Atatürk Havalimanı'na gelen yolcular, terminal girişinde ve pasaport noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu

01.01.2019 - 15:36 | Güncelleme: İHAGündem
Atatürk Havalimanı

Yılbaşını İstanbul’da geçiren yerli ve yabancı turist dönüş için Atatürk Havalimanı’na akın edince, bekleme kuyruğu terminal dışına kadar taştı. İHA'nın haberine göre, Atatürk Havalimanı’nda yılbaşı öncesinde olduğu gibi yeni yılın ilk gününde de yoğunluk yaşandı. 2019’a İstanbul’da giren yolcular, dönüş yapmak için yine hava ulaşımını tercih edince terminaldeki kontrol noktalarında zaman zaman yoğunluk yaşandı. Özellikle Dış Hatlar Terminal giden yolcu katındaki giriş noktalarında yolcu yoğunluğu nedeniyle kuyruk, terminal dışına kadar ulaştı.

 



“BU KALABALIĞI BEKLEMİYORDUM"

Yılbaşının İstanbul’da geçirmek üzere Almanya’dan gelen Sevilay Keskin, “Biz arkadaşlarla birlikte Manheim’den geliyoruz. Yılbaşı için geldik. Bir hafta burada kaldık şimdi de dönüyoruz. Tatilimiz çok güzeldi. Bu kalabalığı beklemiyordum. Bu kadar çok kalabalık olacağını hiç sanmamıştım” değerlendirmesinde bulundu.



“TURİSTLERİN DÖNECEĞİNİ ANCAK BU KADAR OLACAĞINI TAHMİN ETMEDİK"

Yılbaşı tatili için Türkiye’ye gelen Hindistanlı turist Munish Gupta ise “Tatilimiz harikaydı. Kapadokya’ya gittik, oradan Kuşadası’na geçtik. Oradan da İstanbul’a döndük. Yeni yıla burada girdik. Çok güzel geçti. Havalimanında bu kadar büyük bir yoğunluğu beklemiyorduk. Turistlerin döneceğini bekliyorduk ancak bu kadar olacağını tahmin etmedik” diye konuştu.

Öte yandan havalimanı personelleri ve pasaport kontrol noktalarındaki polisler de yoğunluk ve bekleme sürelerini en aza indirmek için tüm noktaları açık tuttu.

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