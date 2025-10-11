Habertürk
        Asma köprüye demir kapı yaptırıp, kilit de taktı

        Asma köprüye demir kapı yaptırıp, kilit de taktı

        Artvin'in Borçka ilçesinde gurbetçi Ahmet Güner, araçla evine ulaşmak için İçkale Deresi üzerine yaptırdığı asma köprüye güvenlik gerekçesiyle demir kapı taktırdı. Paslanmaya karşı üzerine çatı da monte edilen demir kapılı köprü, yoldan geçenlerin ilgisini çekti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2025 - 14:42 Güncelleme: 11.10.2025 - 15:10
        Asma köprüye demir kapı yaptırıp, kilit taktı
        Artvin’in Borçka ilçesinde yaşayan gurbetçi Ahmet Güner, yıllar önce araçla evine ulaşmak için İçkale Deresi üzerine asma köprü yaptırdı.

        Güner, Borçka-Hopa kara yolu üzerinde yerden 10 metre yüksekliğe, 35 metre uzunluğa, 2,60 metre genişliği sahip çelik halatlara bağlı ahşap köprünün her iki yönüne de güvenlik amacıyla demir kapı yerleştirdi.

        Güner, demir kapılara kilit vurarak paslanmaması için üzerine çatı da monte etti. Derenin karşı yamacında Güner ailesine ait 6 eve ulaşımı sağlayan asma köprü demir kapılı ve çatılı görünümüyle dikkat çekiyor.

        "BETON KÖPRÜ YAPILMASI ŞART"

        Niyazi Güner, asma köprü yerine beton köprünün yapılması gerekildiğini belirterek, "Önceden tek ev vardı. Kendi sorunumuzu kendimiz çözüyorduk. Yaya geliyorduk. Şimdi 6 hane var. 10 da aile var. Beton köprünün yapılması şart. Bir şeyler taşıyoruz. Köylü vatandaşta buradan geçiyor. Buradaki köprünün yapılması şart oldu. Eskiden imkanlarımızla bu kadar yapabildik. O aile, kendine özel köprü yaptı. Yazları gelir, açar geçerler sonra da kapatır giderler" dedi.

        "ARAÇLA GEÇERKEN KÖPRÜ SALLANIYOR"

        Dere üzerinde başka bir asma köprüyü kullanan Mehmet Güner ise "Araçla köprüden geçiyoruz ama geçerken sallanıyor tabii. Ufak arabayla geçiliyor işte. Burada doğdum, burada büyüdüm. Bu köprüye Günerler Asma Köprüsü derler" diye konuştu.

        #asma köprü
        #Asma köprüye demir kapı
        #ARTVİN
        #Borçka
