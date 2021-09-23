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E-ticaret devi Amazon çalışanlarına aşı olma zorunluluğu getirmese de, koronavirüs aşısını teşvik için 'Max-Your-Vax' isimli bir program başlatmıştı.

Program kapsamında aşı olanlar çeşitli ödüllerin dağıtıldığı çekilişlere katılmaya hak kazanıyor.

Bu kapsamda bugüne kadar Amazon ve iştiraki Whole Foods'dan 3 çalışan 100'e bin dolarlık nakit ödülünün sahibi oldu. Firma bunun yanında 4 depo ve 1 Whole Foods çalışanının da yaklaşık 40.000 dolar değerinde araba kazandığını duyurdu.

Ekim ayında gerçekleştirilecek 2 çekilişte ise 2 şanslı çalışan 500'er bin dolarlık nakit ödülü kazanacak. Çekilişlerle bunun yanında 40 saate kadar ücretsiz izin ve 12.000 dolar değerinde tatil hediye edilecek.

Amazon'un ABD'de 950 bin çalışanı bulunuyor.

APPLE'DAN KORONA İKRAMİYESİ

Bu arada Apple da koronavirüs döneminde yıpranan mağaza çalışanlarına 1000'er dolarlık ikramiye dağıtmaya karar verdi. Bloomberg News'a konuyla ilgili bilgi veren kaynaklar 31 Mart'tan sonra işe alınan çalışanların ikramiyesinin ise 500 dolar olacağını belirtti.

Bu ikramiye ayrıca, yoğun geçmesi beklenen Noel'i de kapsayan tatil sezonu öncesi çalışanları motive etmek amacıyla veriliyor.