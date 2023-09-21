Asgari ücret desteği başvuruları nasıl yapılır, kimler alır? Asgari ücret desteği ne kadar, kaç TL?

İşletmelere asgari ücret desteği verilirken, 2022 yılının aynı ayına ilişkin SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 324 TL (aylık 9 bin 705 TL) ve altında bildirilen işçilerin çalışma gün sayıları dikkate alınacak. İlk defa bu yıl işçi çalıştırılan işletmelerde ise tüm işçiler için destek uygulanacak. Daha önce kurulmuş olmakla birlikte 2022 yılında hiç işçi çalıştırmamış işletmeler de bu yıl çalıştıracakları tüm işçileri için destekten yararlanabilecek. Bu kuralların tamamı, ev hizmetlerinde çalıştırılan işçiler ile konut kapıcıları için de geçerli olacak.

Sendikalı işyerlerine yönelik desteklerde 324 TL günlük kazanç yerine 647 TL (aylık 19 bin 410 TL) esas alınacak. Sendikalı işyerlerine sağlanan haktan, 1 Ocak – 31 Aralık 2023 tarihleri arasında toplu iş sözleşmesi bulunan işyerleri yararlanacak. Toplu iş sözleşmesi olduğu halde destekten yararlanamamış işletmeler, kapsama alınmak için Çalışma Genel Müdürlüğüne başvuracaklar.