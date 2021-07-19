AREFE GÜNÜ BANKALAR KAÇTA KAPANACAK?

Kurban Bayramı nedeniyle bugün yani arefe günü öğleden sonrası resmi tatil olarak kabul edilecek. Bankalar bugün öğlene kadar çalışacak, öğleden sonra hizmet vermeyecek. Bankaların normal zamanlarda çalışma saatleri ise şöyle: