Araç sahiplerine kötü haber: Benzin ve motorine bir zam daha geliyor! İşte 20 Haziran 2025 İstanbul, Ankara, İzmir motorin benin ve LPG fiyatları - Enerji Haberleri

Araç sahiplerine kötü haber: Benzin ve motorine bir zam daha geliyor! İşte 20 Haziran 2025 İstanbul, Ankara, İzmir motorin benin ve LPG fiyatları - Enerji Haberleri

İsrail ile İran arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi Orta Doğu'daki arz güvenliği endişelerini artırırken, petrol fiyatlarında yükseliş sürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a saldırıp saldırmayacağına iki hafta içinde karar vereceğini Beyaz Saray'ın açıklamasının ardından brent petrol varil başına yaklaşık 76 dolara kadar yükseldi.

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Petrol fiyatlarındaki bu yükselişin akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.

Dün yaşanan zammın ardından bazı illerde motorinin litre fiyatı 53 TL'yi geçerken benzinin litre fiyatı ise 52 TL'yi aşmıştı.

Akaryakıta çifte zam geldi Haberi Görüntüle

CUMARTESİ ÇİFTE ZAM

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, 21 Haziran Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 51 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 3 lira 30 kuruş zam bekleniyor.

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Öte yandan 18 Haziran Çarşamba günü AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde akaryakıtta olası zam sorusuna yanıt veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da , Türkiye'de otomatik fiyatlandırma mekanizmasının olduğunu ve dünya fiyatlarına paralel olarak fiyat artışlarının otomatik olarak pompa fiyatlarına yansıdığını aktararak "Şu anda gördüğümüz, ürün fiyatında bir artış yaşanıyor. Malumunuz ham petrol fiyatları yukarı gitti. Dolayısıyla bunun da fiyatlara otomatik olarak yansıması söz konusu olabilecek" dedi.

İTO: PETROL 130 DOLARI GÖREBİLİR AA'nın aktardığına göre, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Hürmüz Boğazı dünya petrol ihracatının yüzde 20’sinden fazlasına ev sahipliği yapıyor. Bu boğazın kapanması halinde petrolün varili 130 dolara kadar çıkabilir” dedi. Uluslararası Enerji Ajansı Petrol Piyasası Raporu’na göre, küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla göre günlük yaklaşık 720 bin varil artışla 103 milyon 760 bin varile ulaşması bekleniyor. Bir önceki raporda bu artış günlük yaklaşık 741 bin varil olarak öngörülmüştü. İŞTE YENİ ZAM ÖNCESİ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI İstanbul (Avrupa yakası) Benzin litre fiyatı: 49.99 TL Motorin litre fiyatı: 51.39 TL LPG litre fiyatı: 25.09 TL ANKARA Benzin litre fiyatı: 50.66 TL REKLAM Motorin litre fiyatı: 52.24 TL LPG litre fiyatı: 24.99 TL İZMİR Benzin litre fiyatı: 50.99 TL Motorin litre fiyatı: 52.59 TL LPG litre fiyatı: 24.94 TL BURSA Benzin litre fiyatı: 50.79 TL Motorin litre fiyatı: 52.22 TL LPG litre fiyatı: 24.49 TL HAKKARİ (En yüksek fiyat olan il) Benzin litre fiyatı: 52.13 TL Motorin litre fiyatı: 53.75 TL LPG litre fiyatı: 25.65 TL AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR? Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.