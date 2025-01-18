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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Araç sahipleri dikkat! MTV ödemelerinde PTT kolaylığı: Son tarih 31 Ocak - İş-Yaşam Haberleri

        MTV ödemelerinde PTT kolaylığı: Son tarih 31 Ocak

        Motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ödemeleri PTT AŞ iş yerleri, PttBank mobil uygulamaları ve PttMatikler aracılığıyla da yapılabiliyor. MTV ödemelerinde son tarih 31 Ocak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 16:34 Güncelleme: 18.01.2025 - 16:34
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        MTV ödemelerinde PTT kolaylığı
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        Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren PTT AŞ, vatandaşlara hızlı, kolay ve güvenilir ödeme hizmetleri sunmaya devam ediyor.

        PTT AŞ ile Gelir İdaresi Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında, son ödeme tarihi 31 Ocak olan MTV ödemeleri, PTT AŞ iş yerleri, PttBank mobil uygulama ve PttMatikler aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor.

        Açıklamaya göre, şirket, Türkiye'nin dört bir yanına ulaşan iş yeri ağıyla birçok yere hizmet götürerek, vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        PTT AŞ Mobil uygulaması üzerinden 7 gün 24 saat ödeme imkanı sunulurken, vatandaşlar hem kredi kartı hem de banka kartıyla işlemlerini kolaylıkla yapabiliyor. ​​​​​​​

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