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        Haberler Bilgi Yaşam AÖF sınavları ne zaman? Anadolu Üniversitesi AÖF güz ve bahar dönemi sınav tarihleri takvimi 2024 2025

        AÖF sınavları ne zaman? Anadolu Üniversitesi AÖF güz ve bahar dönemi sınav tarihleri takvimi 2024 2025

        Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin 2024-2025 eğitim takvimine göre AÖF sınav tarihleri belli oldu. Güz ve bahar dönemi olmak üzere 2 sınava girecek olan adaylar AÖF sınav takvimini merak ediyor. İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2024 - 13:29 Güncelleme: 06.09.2024 - 13:29
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        • 1

          Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavlarının ne zaman yapılacağı, 2024 güz dönemi ara ve dönem sonu sınav tarihlerini merak eden öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan yeni akademik takvimle birlikte, AÖF sınav tarihleri belli oldu. Peki, AÖF sınavları ne zaman yapılacak?

        • 2

          AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

          Güz Dönemi Ara Sınavı 07-08 Aralık 2024

          Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 18-19 Ocak 2025

          Bahar Dönemi Ara Sınavı 19-20 Nisan 2025

          Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 24-25 Mayıs 2025

          Yaz Okulu Sınavı 16 Ağustos 2025

        • 3
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