AÖF sınavları ne zaman? Anadolu Üniversitesi AÖF güz ve bahar dönemi sınav tarihleri takvimi 2024 2025

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavlarının ne zaman yapılacağı, 2024 güz dönemi ara ve dönem sonu sınav tarihlerini merak eden öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan yeni akademik takvimle birlikte, AÖF sınav tarihleri belli oldu. Peki, AÖF sınavları ne zaman yapılacak?